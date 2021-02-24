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東証業種別ランキング：電気機器が下落率トップ

2021年2月24日 15:10

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記事提供元：フィスコ


*15:10JST 東証業種別ランキング：電気機器が下落率トップ
電気機器が下落率トップ。そのほか精密機器、情報・通信業、パルプ・紙、金属製品なども下落。一方、空運業が上昇率トップ。そのほか不動産業、倉庫・運輸関連業、石油・石炭製品、鉄鋼なども上昇。


業種名／現在値／前日比（％）

1. 空運業 ／ 207.7 ／ 2.79
2. 不動産業 ／ 1,461.88 ／ 2.49
3. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,747.65 ／ 0.80
4. 石油・石炭製品 ／ 1,028.63 ／ 0.55
5. 鉄鋼 ／ 369.78 ／ 0.11
6. 陸運業 ／ 2,071.2 ／ 0.10
7. 鉱業 ／ 229.08 ／ -0.03
8. 食料品 ／ 1,636.99 ／ -0.14
9. 海運業 ／ 363.02 ／ -0.17
10. 水産・農林業 ／ 480.75 ／ -0.22
11. 銀行業 ／ 140.55 ／ -0.26
12. 繊維業 ／ 582.89 ／ -0.45
13. ガラス・土石製品 ／ 1,139.75 ／ -0.63
14. 卸売業 ／ 1,698.28 ／ -0.63
15. 小売業 ／ 1,455.91 ／ -0.74
16. その他金融業 ／ 655.81 ／ -0.79
17. ゴム製品 ／ 2,978.24 ／ -0.83
18. サービス業 ／ 2,847.51 ／ -0.90
19. 電力・ガス業 ／ 373.09 ／ -0.90
20. 建設業 ／ 1,097.78 ／ -0.97
21. 保険業 ／ 969.66 ／ -1.05
22. 証券業 ／ 403.6 ／ -1.31
23. 輸送用機器 ／ 2,868.21 ／ -1.36
24. 医薬品 ／ 3,254.14 ／ -1.93
25. その他製品 ／ 3,794.23 ／ -1.94
26. 化学工業 ／ 2,276.34 ／ -2.04
27. 機械 ／ 2,200.94 ／ -2.25
28. 非鉄金属 ／ 1,056.95 ／ -2.32
29. 金属製品 ／ 1,314.84 ／ -2.59
30. パルプ・紙 ／ 555.2 ／ -2.59
31. 情報・通信業 ／ 5,260.02 ／ -2.97
32. 精密機器 ／ 9,236.31 ／ -3.30
33. 電気機器 ／ 3,483.55 ／ -4.06《CS》

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