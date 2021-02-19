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KADOKAWAが2週間ぶりに上場来の高値を更新、19日付で発行株数の4%の株式を消却

2021年2月19日 11:44

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記事提供元：日本インタビュ新聞社

■業績予想の増額などの好業績も改めて見直される様子

　KADOKAWA<9468>(東1)は2月19日、再び一段高となり、9時40分にかけて5%高の4185円(215円高)まで上げ、2週間ぶりに上場来の高値を更新した。

　同日付で自己株式284万4950株(発行株数の4.01%)を消却すると2月4日に発表済みで、株式価値の向上が意識されている。

　消却と同時に第3四半期決算、3月通期業績予想の増額修正も発表しており、好調な業績も改めて見直される様子がある。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

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※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。

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