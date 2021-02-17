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*17:33JST 17日の日本国債市場概況：債券先物は151円23銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2021年3月限
寄付151円35銭 高値151円37銭 安値151円19銭 引け151円23銭
売買高総計40968枚
2年 421回 -0.120％
5年 146回 -0.080％
10年 361回 0.095％
20年 175回 0.490％
債券先物3月限は、151円35銭で取引を開始。前日NY市場での米長期金利の大幅上昇を受けて売りが優勢になり、151円37銭から151円19銭まで下げた。現物債の取引では全年限が売られた。
＜米国債概況＞
2年債は0.12％、10年債は1.30％、30年債は2.07％近辺で推移。
債券利回りはやや低下。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は-0.35％、英国債は0.61％、オーストラリア10年債は1.39％、NZ10年債は1.50％。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・22:30 米・1月小売売上高（前月比予想：+1.1％、12月：-0.7％）
・22:30 米・1月生産者物価指数（前月比予想：+0.4％、12月：+0.3％）
・22:30 カナダ・1月消費者物価指数（前年比予想：+0.9％、12月：+0.7％）
・23:15 米・1月鉱工業生産（前月比予想：+0.5％、12月：+1.6％）
・23:15 米・1月設備稼働率（予想：74.9％、12月：74.5％）
・24:00 米・2月NAHB住宅市場指数（予想：83、1月：83）
・24:00 米・12月企業在庫（前月比予想：+0.5％、11月：+0.5％）
・04:00 米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨(1月26-27日開催分)《KK》
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