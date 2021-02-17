ナルミヤ・インターは株主優待を割引券から買い物優待券への変更が注目され高値に迫る

■この2月末現在の株主を対象に開始すると発表

ナルミヤ・インターナショナル<9275>(東1)は2月17日、再び出直り、9時40分にかけては6%高の1030円(57円高)まで上げて今年1月18日につけた高値1073円に迫っている。

16日、株主優待の変更を発表し、好感されている。これまでの同社店舗で使える「優待券」(割引券)に変えて、同社店舗・ECサイトで使える「買い物優待券」とし、2021年2月末現在の株主を対象に開始するとした。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

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