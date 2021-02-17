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今日の注目スケジュール：コア機械受注、米小売売上高、米鉱工業生産指数など

2021年2月17日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：コア機械受注、米小売売上高、米鉱工業生産指数など
＜国内＞
08:50　輸出(1月)　6.8％　2.0％
08:50　輸入(1月)　-6.4％　-11.6％
08:50　コア機械受注(12月)　-7.0％　1.5％
08:50　貿易収支(1月)　-7027億円　7510億円


＜海外＞

16:00　欧・ユーロ圏新車販売台数(1月)　　-3.3％
16:00　英・消費者物価コア指数(1月)　　1.4％
16:00　英・生産者物価産出指数(1月)　　-0.4％
17:00　南ア・消費者物価指数(1月)　3.3％　3.1％
22:30　米・小売売上高(1月)　0.8％　-0.7％
22:30　米・生産者物価コア指数(1月)　1.1％　1.2％
23:15　米・鉱工業生産指数(1月)　0.4％　1.6％
23:15　米・設備稼働率(1月)　74.9％　74.5％
24:00　ブ・ブラジル中央銀行週間経済調査
24:00　米・企業在庫(12月)　0.5％　0.5％
24:00　米・NAHB住宅市場指数(2月)　83　83
27:00　ブ・貿易収支(週次)(2月14日まで1カ月間)　　-11.52億ドル


米・連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨(1月26-27日)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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