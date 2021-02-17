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記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：コア機械受注、米小売売上高、米鉱工業生産指数など
＜国内＞
08:50 輸出(1月) 6.8％ 2.0％
08:50 輸入(1月) -6.4％ -11.6％
08:50 コア機械受注(12月) -7.0％ 1.5％
08:50 貿易収支(1月) -7027億円 7510億円
＜海外＞
16:00 欧・ユーロ圏新車販売台数(1月) -3.3％
16:00 英・消費者物価コア指数(1月) 1.4％
16:00 英・生産者物価産出指数(1月) -0.4％
17:00 南ア・消費者物価指数(1月) 3.3％ 3.1％
22:30 米・小売売上高(1月) 0.8％ -0.7％
22:30 米・生産者物価コア指数(1月) 1.1％ 1.2％
23:15 米・鉱工業生産指数(1月) 0.4％ 1.6％
23:15 米・設備稼働率(1月) 74.9％ 74.5％
24:00 ブ・ブラジル中央銀行週間経済調査
24:00 米・企業在庫(12月) 0.5％ 0.5％
24:00 米・NAHB住宅市場指数(2月) 83 83
27:00 ブ・貿易収支(週次)(2月14日まで1カ月間) -11.52億ドル
米・連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨(1月26-27日)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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