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16日の日本国債市場概況：債券先物は151円51銭で終了

2021年2月16日 17:21

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記事提供元：フィスコ


*17:21JST 16日の日本国債市場概況：債券先物は151円51銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2021年3月限
寄付151円54銭 高値151円56銭 安値151円43銭 引け151円51銭
売買高総計30326枚

2年 421回 -0.130％
5年 146回 -0.100％
10年 361回 0.075％
20年 175回 0.475％

債券先物3月限は、151円54銭で取引を開始。日経平均株価が3万円台で続伸し、ドル・円も105円台で円安が進んだほか、財務省の5年債入札の結果が弱めだったことから売りが優勢になり、151円56銭から151円43銭まで下げた。現物債の取引では2年債と20年債が買われ、5年債と10年債が売られた。

＜米国債概況＞
2年債は0.11％、10年債は1.23％、30年債は2.03％近辺で推移。
債券利回りは上昇。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は-0.39％、英国債は0.56％、オーストラリア10年債は1.31％、NZ10年債は1.41％。（気配値）


[本日の主要政治・経済イベント]
・19:00　独・2月ZEW景気期待指数（予想：59.5、1月：61.8）
・19:00　ユーロ圏・10-12月期GDP改定値（前年比予想：-5.1％、速報値：-5.1％）
・22:30　米・2月NY連銀製造業景気指数（予想：6.0、1月：3.5）
・06:00　米・12月対米証券投資収支(ネット長期有価証券)（11月：+1492億ドル）《KK》

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