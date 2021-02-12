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*10:43JST 出来高変化率ランキング（10時台）～ヒラノテクシード、ルーデンなどがランクイン
出来高変化率ランキング（10時台）～ヒラノテクシード、ルーデンなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [2月12日 10:33 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<2138> クルーズ 1197700 78700 1421.86% 23.95%
<4595> ミズホメディ 726000 97860 641.88% 15.76%
<7059> コプロHD 157600 22040 615.06% -12.23%
<1400>* ルーデン 2176500 333260 553.09% 17.14%
<3465> ケイアイスター 451300 69860 546.01% 11.79%
<6626> SEMITEC 215300 37760 470.18% 14.08%
<8276> 平和堂 1120500 229360 388.53% 0.27%
<4053> サンアスタリスク 461600 95400 383.86% 6.56%
<7094> NexTone 557100 116040 380.09% 17.59%
<8217> オークワ 799100 191660 316.94% -1.48%
<4092> 日本化 107300 28200 280.5% 13.1%
<3649> ファインデクス 244800 66280 269.34% 7.51%
<2767> フィールズ 941500 259140 263.32% -13.7%
<9470> 学研HD 238800 67340 254.62% 11.23%
<6284> ASB機械 130000 39440 229.61% 3.38%
<7940>* ウェーブRHD 214200 71100 201.27% -5.22%
<3993> PKSHA 1294300 441560 193.12% 16.37%
<4189> KHネオケム 265600 91880 189.07% -8.42%
<4346> ネクシィーズG 194100 67640 186.96% 9.88%
<6890> フェローテク 1853700 663360 179.44% 14.43%
<2389> デジタルHD 418500 150400 178.26% 0.88%
<6246> テクノスマート 100500 36340 176.55% 3.38%
<6245>* ヒラノテク 171600 62240 175.71% 18.12%
<7905> 大建工 71000 25900 174.13% 10.51%
<6599>* エブレン 46400 17160 170.4% -10.22%
<2928> RIZAPG 2087400 785100 165.88% 7.88%
<6494> NFK-HD 915400 347820 163.18% 5.13%
<3446> ジェイテック 29700 11400 160.53% -5.06%
<5008>* 東亜石 115600 44600 159.19% -3.12%
<1431>* Lib Work 121500 4692000% 1.5895%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》
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