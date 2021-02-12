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出来高変化率ランキング（10時台）～ヒラノテクシード、ルーデンなどがランクイン

2021年2月12日 10:43

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記事提供元：フィスコ


*10:43JST 出来高変化率ランキング（10時台）～ヒラノテクシード、ルーデンなどがランクイン
出来高変化率ランキング（10時台）～ヒラノテクシード、ルーデンなどがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[2月12日　10:33　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

<2138> クルーズ　　　　　 1197700 　78700　 1421.86% 23.95%
<4595> ミズホメディ　　　　726000 　97860　 641.88% 15.76%
<7059> コプロHD　　　　　157600 　22040　 615.06% -12.23%
<1400>* ルーデン　　　　　　2176500 　333260　 553.09% 17.14%
<3465> ケイアイスター　　　451300 　69860　 546.01% 11.79%
<6626> SEMITEC　　　215300 　37760　 470.18% 14.08%
<8276> 平和堂　　　　　　　1120500 　229360　 388.53% 0.27%
<4053> サンアスタリスク　　461600 　95400　 383.86% 6.56%
<7094> NexTone　　　557100 　116040　 380.09% 17.59%
<8217> オークワ　　　　　　799100 　191660　 316.94% -1.48%
<4092> 日本化　　　　　　　107300 　28200　 280.5% 13.1%
<3649> ファインデクス　　　244800 　66280　 269.34% 7.51%
<2767> フィールズ　　　　　941500 　259140　 263.32% -13.7%
<9470> 学研HD　　　　　　238800 　67340　 254.62% 11.23%
<6284> ASB機械　　　　　130000 　39440　 229.61% 3.38%
<7940>* ウェーブRHD　　　214200 　71100　 201.27% -5.22%
<3993> PKSHA　　　　　1294300 　441560　 193.12% 16.37%
<4189> KHネオケム　　　　265600 　91880　 189.07% -8.42%
<4346> ネクシィーズG　　　194100 　67640　 186.96% 9.88%
<6890> フェローテク　　　　1853700 　663360　 179.44% 14.43%
<2389> デジタルHD　　　　418500 　150400　 178.26% 0.88%
<6246> テクノスマート　　　100500 　36340　 176.55% 3.38%
<6245>* ヒラノテク　　　　　171600 　62240　 175.71% 18.12%
<7905> 大建工　　　　　　　71000 　25900　 174.13% 10.51%
<6599>* エブレン　　　　　　46400 　17160　 170.4% -10.22%
<2928> RIZAPG　　　　2087400 　785100　 165.88% 7.88%
<6494> NFK-HD　　　　915400 　347820　 163.18% 5.13%
<3446> ジェイテック　　　　29700 　11400　 160.53% -5.06%
<5008>* 東亜石　　　　　　　115600 　44600　 159.19% -3.12%
<1431>* Lib　　　　　　　Work 　121500　 4692000% 1.5895%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》

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