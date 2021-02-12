

*06:51JST 米国株式相場はまちまち、金融・財政支援期待に底堅い（11日）

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（11日）

MAR21

Ｏ 29320（ドル建て）

Ｈ 29490

Ｌ 29235

Ｃ 29465 大証比+45（イブニング比+165）

Vol 1825



MAR21

Ｏ 29310（円建て）

Ｈ 29485

Ｌ 29225

Ｃ 29455 大証比+35（イブニング比+155）

Vol 10840

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（11日）

トヨタ<7203>、ファナック<6954>、任天堂<7974>、ＨＯＹＡ<7741>、富士通<6702>、資生

堂<4911>、ルネサス<6723>が堅調。半面、ソフトバンクG<9984>、ソニー<6758>、ファース

トリテ<9983>、ホンダ<7267>、ブリヂストン<5108>、エーザイ<4523>が冴えないなど、対東

証比較（1ドル104.74円換算）で高安まちまち。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比

7203 （TM） トヨタ 158.94 -2.62 8324 194

6954 （FANUY） ファナック 27.54 0.29 28845 60

9984 （SFTBY） ソフトバンクＧ 47.40 0.40 9929 -32

6758 （SNE） ソニー 113.97 0.66 11937 -53

9432 （NTTYY） NTT 27.03 0.22 2831 13.5

9983 （FRCOY） ファーストリテイ 90.68 0.37 94978 -552

7974 （NTDOY） 任天堂 77.31 0.41 64780 430

8306 （MUFG） 三菱ＵＦＪ 5.01 -0.01 525 7.7

7267 （HMC） ホンダ 29.58 -0.06 3098 -32

6902 （DNZOY） デンソー 32.38 -0.20 6783 15

8001 （ITOCY） 伊藤忠 59.86 0.32 3135 -3

7741 （HOCPY） ＨＯＹＡ 126.00 0.86 13197 87

8316 （SMFG） 三井住友 6.81 0.05 3566 27

8766 （TKOMY） 東京海上ＨＤ 52.57 -0.05 5506 -47

8411 （MFG） みずほＦＧ 2.92 0.02 1529 23

6503 （MIELY） 三菱電 33.01 0.58 1729 21

8031 （MITSY） 三井物 384.62 2.21 2014 6

4901 （FUJIY） 富士フイルム 62.24 0.20 6519 21

6702 （FJTSY） 富士通 30.45 0.10 15947 42

7751 （CAJ） キヤノン 22.80 0.18 2388 9.5

5108 （BRDCY） ブリヂストン 20.39 -0.03 4271 -54

4911 （SSDOY） 資生堂 73.83 0.36 7733 51

6301 （KMTUY） コマツ 29.75 -0.12 3116 18

7733 （OCPNY） オリンパス 19.66 0.21 2059 7.5

7201 （NSANY） 日産自 12.58 0.12 659 6

8802 （MITEY） 菱地所 17.36 -0.26 1818 0

4523 （ESALY） エーザイ 74.82 -0.18 7837 -36

9735 （SOMLY） セコム 23.76 0.06 9954 -51

8591 （IX） オリックス 84.47 0.08 1769 6.5

1925 （DWAHY） 大和ハウス 31.41 0.12 3290 -13

6723 （RNECY） ルネサス 6.32 0.04 1325 85

6762 （TTDKY） ＴＤＫ 152.91 0.86 16016 -44

8604 （NMR） 野村ＨＤ 6.13 0.00 642 9.4

2503 （KNBWY） キリン 21.31 -0.01 2232 10.5

6645 （OMRNY） オムロン 93.73 0.73 9817 27

8053 （SSUMY） 住友商 14.36 0.02 1504 6.5

3407 （AHKSY） 旭化成 23.42 0.12 1227 1.5

7270 （FUJHY） SUBARU 10.08 0.03 2112 -8

6988 （NDEKY） 日東電 46.30 0.14 9699 -31

1928 （SKHSY） 積水ハウス 19.99 0.17 2094 11.5

6586 （MKTAY） マキタ 46.06 -0.12 4824 -16

8309 （SUTNY） 三井トラスト 3.29 0.00 3446 -9

5332 （TOTDY） ＴＯＴＯ 69.28 1.64 7257 7

8002 （MARUY） 丸紅 70.46 0.19 738 1

2802 （AJINY） 味の素 21.85 -0.50 2289 -39

6753 （SHCAY） シャープ 5.46 0.01 2288 -40

3402 （TRYIY） 東レ 13.53 0.02 709 -5.8

9202 （ALNPY） ＡＮＡ 4.65 0.11 2435 56

7202 （ISUZY） いすゞ 10.64 0.03 1114 -16

1801 （TISCY） 大成建 9.10 -0.22 3815 -5

（時価総額上位50位、1ドル104.74円換算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（11日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

6723 （RNECY） ルネサス 6.32 1325 85 6.85

5201 （ASGLY） ＡＧＣ 7.18 3759 94 2.56

7203 （TM） トヨタ 158.94 8324 194 2.39

9202 （ALNPY） ＡＮＡ 4.65 2435 56 2.35

6770 （APELY） アルプス 28.88 1512 23 1.54

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（11日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

7731 （NINOY） ニコン 8.35 875 -16 -1.80

6753 （SHCAY） シャープ 5.46 2288 -40 -1.72

2802 （AJINY） 味の素 21.85 2289 -39 -1.68

8359 （HACBY） 八十二 34.14 358 -6 -1.65

7202 （ISUZY） いすゞ 10.64 1114 -16 -1.42



「米国株式市場概況」（11日）

ＮＹＤＯＷ

終値：31430.70 前日比：-7.10

始値：31466.49 高値：31543.82 安値：31244.36

年初来高値：30116.51 年初来安値：18213.65

前年最高値：19987.63 前年最安値：15450.56

Ｎａｓｄａｑ

終値：14025.77 前日比：53.24

始値：14045.21 高値：14058.91 安値：13916.85

年初来高値：12439.02 年初来安値：6457.13

前年最高値：5512.37 前年最安値：4209.76

Ｓ＆Ｐ５００

終値：3916.38 前日比：6.50

始値：3916.40 高値：3925.99 安値：3890.39

年初来高値：3682.73 年初来安値：2191.86

前年最高値：2277.53 前年最安値：1810.10

米30年国債 1.953％ 米10年国債 1.163％



米国株式相場はまちまち。ダウ平均は7.10ドル安の31430.70ドル、ナスダックは53.24ポイ

ント高の14025.77で取引を終了した。新規失業保険申請者数が予想を上回ったものの、減少

基調にあることが確認され、寄り付き後、上昇。史上最高値付近では引き続き景気敏感株を中

心に利益確定の売りも強く、さらに、原油価格の下落を警戒した売りに上値が抑制された。た

だ、米連邦準備制度理事会（FRB）の金融緩和や追加経済対策成立期待も根強く、下値も限定

的となった。ナスダック総合指数は連日で史上最高値を更新して終了。セクター別では半導

体・同製造装置が上昇した一方で、エネルギーが下落した。

バイデン政権が半導体不足への対応を検討していると伝わり、インテル（INTC）や半導体製

造装置のアプライド・マテリアルズ（AMAT）などが買われた。デジタル画像検索収集サイト

を運営するピンタレスト（PINS）はソフトウェアメーカーのマイクロソフト（MSFT）が買収

に関心を持っていると報じられ上昇。不動産サイト運営のジローグループ（ZG）は強い決算

が好感され急伸した。スポーツウェアメーカーのアンダーアーマー（UA）や商業施設を運用

する不動産投資信託（REIT)のサイモンプロパティ（SPG）はそれぞれアナリストの投資判断

引き上げを受け上昇。銀行のバンク・オブ・ニューヨーク（BK）はビットコインなど仮想通

貨関連サービス開始を発表し堅調に推移した。一方で、航空会社のスピリット（SAVE）は第4

四半期決算が冴えず急落。

マッチングアプリのバンブル（BMBL)はナスダックに新規上場した。初値は76ドルと公開価格

の43ドルのほぼ2倍となる好調な滑り出しを見せた。



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