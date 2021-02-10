マーケット RSS

 

今日の注目スケジュール：中消費者物価指数、トルコ失業率、米消費者物価コア指数など

2021年2月10日 06:30

小

中

大

印刷

記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：中消費者物価指数、トルコ失業率、米消費者物価コア指数など
＜国内＞
08:50　国内企業物価指数(1月)　-1.6％　-2.0％
10:30　中村日銀審議委員が高知県金融経済懇談会であいさつ、同記者会見
11:00　東京オフィス空室率(1月)　4.49


アールプランナーが東証マザーズに新規上場(公開価格:2210円)


＜海外＞
10:30　中・消費者物価指数(1月)　-0.2％　0.2％
10:30　中・生産者物価指数(1月)　0.3％　-0.4％
16:00　独・CPI(1月)　0.8％　0.8％
16:00　英・鉱工業生産(12月)　-0.1％
16:00　トルコ・失業率(11月)　12.7％
21:00　ブ・小売売上高(12月)　-0.5％　-0.1％
22:30　米・消費者物価コア指数(1月)　1.5％　1.6％
24:00　米・卸売在庫(12月)　0.1％　0.1％
28:00　米・財政収支(1月)　-1436億ドル


米・パウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長が講演


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

関連記事

スポンサードリンク

マーケットの話題の最新ニュース

RSS

もっと見る

» マーケットの話題の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. ADR日本株ランキング～ソフトバンクGなど全般堅調、シカゴは大阪比25円高の29435円
  2. 相場展望2月8日号　SNS個人投資家の騒乱を契機に、市場は敏感に なっており、数週間は注意したい
  3. 大阪金概況：上昇、軟調なドル相場や株価変動の高まりへの警戒感を反映
  4. NY原油：続伸で57.97ドル、一時58ドル台に上昇
  5. 【特集】「アフター・コロナ」を先取りするに違いない正統派銘柄に照準
  1. ADR日本株ランキング～ソフトバンクGなど全般堅調、シカゴは大阪比25円高の29435円
  2. ADR日本株ランキング～トヨタなど全般堅調、シカゴは大阪比5円安の28785円
  3. 大阪金概況：下落、株価下落は目先のスピード調整との見方も
  4. 見えてきたロビンフッドの問題点
  5. NY原油：続伸、昨年1月下旬以来の57.29ドル
  1. 2021年の原油相場はどうなる
  2. 米国株見通し：弱含みか、強気相場でいったん調整も
  3. トリプルブルーの影響と暴騰する仮想通貨の今後　後編
  4. ビットコイン急落はバブル崩壊の序章か!?
  5. ADR日本株ランキング～トヨタなど全般堅調、シカゴは大阪比345円高の28395円

広告

写真で見るニュース

  • マイナーチェンジを受けたホンダ・N-VAN（画像:本田技研工業の発表資料より）
  • 全固体リチウムイオン電池（写真：JAXAの発表資料より）
  • マイナーチェンジをしたプジョー・5008（画像: PSAジャパン発表資料より）
  • ホンダ・Dio110（画像: 本田技研工業の発表資料より）
  • 「Zaim 一生黒字プラン」の画面イメージ。（画像: Zaimの発表資料より）
  • ジープ・グランドチェロキー「WK 10th Anniversary Edition」（画像: FCAジャパン発表資料より）
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

2019年1月のベテルギウスの表面（左上）と2019年12月のもの（右上）。下図はベテルギウスの明るさの変化を示す（画像：Kavli IPMUの発表資料より (c) ESO/M. Montargs et al. (c) L. Molnár, AAVSO, UCSD/SMEI, NASA/STEREO/HI）

ベテルギウスの超新星爆発はまだ発生せず　東大らの研究

相場展望2月8日号　SNS個人投資家の騒乱を契機に、市場は敏感に なっており、数週間は注意したい

ロビンフッドは民衆の敵か味方か　ゲームストップ株価乱高下から学ぶこと　後編

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  2. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  3. デイトレード
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. 99%の人が気づいていないお金の正体