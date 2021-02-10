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記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：中消費者物価指数、トルコ失業率、米消費者物価コア指数など
＜国内＞
08:50 国内企業物価指数(1月) -1.6％ -2.0％
10:30 中村日銀審議委員が高知県金融経済懇談会であいさつ、同記者会見
11:00 東京オフィス空室率(1月) 4.49
アールプランナーが東証マザーズに新規上場(公開価格:2210円)
＜海外＞
10:30 中・消費者物価指数(1月) -0.2％ 0.2％
10:30 中・生産者物価指数(1月) 0.3％ -0.4％
16:00 独・CPI(1月) 0.8％ 0.8％
16:00 英・鉱工業生産(12月) -0.1％
16:00 トルコ・失業率(11月) 12.7％
21:00 ブ・小売売上高(12月) -0.5％ -0.1％
22:30 米・消費者物価コア指数(1月) 1.5％ 1.6％
24:00 米・卸売在庫(12月) 0.1％ 0.1％
28:00 米・財政収支(1月) -1436億ドル
米・パウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長が講演
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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