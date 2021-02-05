立花エレテックが未定だった今3月期の連結業績予想を発表し売上高は前期比6.2%減の1600億円に

立花エレテック<8159>(東1)は2月5日の16時、第3四半期決算と未定だった今期・2021年3月通期の連結業績予想を発表し、売上高は前期比6.2%減の1600億円、経常利益は同33.8%減の41.5億円、親会社株主に帰属する当期純利益は同26.0%減の32.5億円の見込みとした。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

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