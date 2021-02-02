アンビス　大幅反発で昨年来高値、21年9月期の営業利益予想を上方修正、新規施設中心に稼働率順調／新興市場スナップショット



*09:49JST <7071> アンビス 5960 +810

大幅反発で昨年来高値更新。21年9月期第2四半期累計（20年10月-21年3月）の営業利益を従来予想の8.43億円から12.33億円（前年同期実績9.94億円）に、通期の営業利益を従来予想の23.07億円から26.19億円（前期実績18.26億円）にそれぞれ上方修正している。新型コロナウイルス感染症が再拡大した21年9月期第1四半期においても、新規入居者獲得に大きな影響はなく、新規施設を中心に稼働率が順調に推移していることに加え、人件費率が想定よりも低水準となっており、利益が拡大する見通し。《YN》