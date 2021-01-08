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[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（27490.13、+434.19）

・NYダウは上昇（31041.13、+211.73）

・ナスダック総合指数は上昇（13067.48、+326.69）

・シカゴ日経225先物は上昇（27595、大阪比+155）

・SOX指数は上昇（2937.00、+109.04）

・VIX指数は低下（22.37、-2.70）

・1ドル103円70-80銭

・原油先物は上昇（50.83、+0.20）

・日銀のETF購入

・コロナ向けワクチン開発の進展

・世界的金融緩和の長期化

弱気材料

・米長期金利は上昇

・コロナ流行の再拡大

・菅内閣コロナ対応の混乱

・米中対立再燃への懸念

留意事項

・1月限オプション特別清算指数（SQ）算出

・家計調査（11月）

・貿易統計（12月上中旬）

・車名別新車販売（12月）

・景気動向指数（11月）

・新型コロナウイルス禍の緊急事態宣言適用開始

・独貿易収支（11月）

・独鉱工業生産指数（11月）

・ユーロ圏失業率（11月）

・米雇用統計（12月）

・米卸売在庫（11月）

・米消費者信用残高（11月）《ST》