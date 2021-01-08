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1/8の強弱材料

2021年1月8日 08:28

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記事提供元：フィスコ


*08:28JST 1/8
[強弱材料]

強気材料
・日経平均は上昇（27490.13、+434.19）
・NYダウは上昇（31041.13、+211.73）
・ナスダック総合指数は上昇（13067.48、+326.69）
・シカゴ日経225先物は上昇（27595、大阪比+155）
・SOX指数は上昇（2937.00、+109.04）
・VIX指数は低下（22.37、-2.70）
・1ドル103円70-80銭
・原油先物は上昇（50.83、+0.20）
・日銀のETF購入
・コロナ向けワクチン開発の進展
・世界的金融緩和の長期化

弱気材料
・米長期金利は上昇
・コロナ流行の再拡大
・菅内閣コロナ対応の混乱
・米中対立再燃への懸念

留意事項
・1月限オプション特別清算指数（SQ）算出
・家計調査（11月）
・貿易統計（12月上中旬）
・車名別新車販売（12月）
・景気動向指数（11月）
・新型コロナウイルス禍の緊急事態宣言適用開始
・独貿易収支（11月）
・独鉱工業生産指数（11月）
・ユーロ圏失業率（11月）
・米雇用統計（12月）
・米卸売在庫（11月）
・米消費者信用残高（11月）《ST》

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