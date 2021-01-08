

*06:30JST 今日の注目スケジュール：家計支出、独経常収支、米非農業部門雇用者数など

＜国内＞

08:30 家計支出(11月) -0.5％ 1.9％

14:00 景気先行CI指数(11月) 94.3

14:00 景気一致指数(11月) 89.4



＜海外＞

16:00 独・貿易収支(11月) 196億ユーロ 194億ユーロ

16:00 独・経常収支(11月) 240億ユーロ 225億ユーロ

16:00 独・鉱工業生産指数(11月) 0.7％ 3.2％

19:00 欧・ユーロ圏失業率(11月) 8.5％ 8.4％

20:00 ブ・FGVインフレ率(IGP-DI)(12月) 2.64％

21:00 ブ・鉱工業生産(11月) 1.1％

22:30 加・失業率(12月) 8.5％

22:30 米・非農業部門雇用者数(12月) 6.3万人 24.5万人

22:30 米・失業率(12月) 6.8％ 6.7％

22:30 米・平均時給(12月) 4.5％ 4.4％

24:00 米・卸売在庫(11月) 1.1％

29:00 米・消費者信用残高(11月) 72.3億ドル



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》