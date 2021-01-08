マーケット RSS

 

今日の注目スケジュール：家計支出、独経常収支、米非農業部門雇用者数など

2021年1月8日 06:30

小

中

大

印刷

記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：家計支出、独経常収支、米非農業部門雇用者数など
＜国内＞
08:30　家計支出(11月)　-0.5％　1.9％
14:00　景気先行CI指数(11月)　94.3
14:00　景気一致指数(11月)　89.4


＜海外＞
16:00　独・貿易収支(11月)　196億ユーロ　194億ユーロ
16:00　独・経常収支(11月)　240億ユーロ　225億ユーロ
16:00　独・鉱工業生産指数(11月)　0.7％　3.2％
19:00　欧・ユーロ圏失業率(11月)　8.5％　8.4％
20:00　ブ・FGVインフレ率(IGP-DI)(12月)　2.64％
21:00　ブ・鉱工業生産(11月)　1.1％
22:30　加・失業率(12月)　8.5％
22:30　米・非農業部門雇用者数(12月)　6.3万人　24.5万人
22:30　米・失業率(12月)　6.8％　6.7％
22:30　米・平均時給(12月)　4.5％　4.4％
24:00　米・卸売在庫(11月)　1.1％
29:00　米・消費者信用残高(11月)　72.3億ドル


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

関連記事

スポンサードリンク

マーケットの話題の最新ニュース

RSS

もっと見る

» マーケットの話題の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. NY株式：NYダウ437ドル高、民主圧倒的多数で財政支援拡大に期待
  2. 日中の宇宙開発技術の動向【フィスコ世界経済・金融シナリオ分析会議】
  3. 信越化学が上場来の高値、台湾TSMCの日本拠点報道など材料視
  4. NY原油：大幅反発で49.93ドル、需給改善期待で一時50ドル台に上昇
  5. NY原油：続伸で50.63ドル、需給改善への期待高まる
  1. 個人投資家hina：「2021年の展望～注目の国策テーマ株はこれ！」【FISCOソーシャルレポーター】
  2. NY株式：NYダウ437ドル高、民主圧倒的多数で財政支援拡大に期待
  3. 1月5日がコロナバブルのターニングポイントになるか!? ジョージア州上院決選投票　後編
  4. 個人投資家・さなさえ：謹賀新年！2021年の相場展望は？ 注目テーマ株は？【FISCOソーシャルレポーター】
  5. 1月5日がコロナバブルのターニングポイントになるか!? ジョージア州上院決選投票　前編
  1. ウィルソンWLWが後場ストップ高、戦略提携など3件の発表が注目を集め急伸
  2. フルッタフルッタがストップ高、新型コロナに「アサイースーパーベリー抽出物」と伝えられ連想買い集中
  3. 原油先物が9カ月ぶりの高値に　今後の相場は?
  4. 個人投資家hina：「2021年の展望～注目の国策テーマ株はこれ！」【FISCOソーシャルレポーター】
  5. 円高に無力な日本銀行とワクチン接種に揺れる日本株の行方　前編

広告

写真で見るニュース

  • 2020年に新発売されたHonda e（画像: Honda発表資料より）
  • (c) 123rf
  • プレアデス星団
  • 特別展示 「MOTOR PANIC まつやまたかしイラスト展 ～イラストで巡る世界の街角とクルマ～」（画像: MEGA WEBの発表資料より）
  • eKクロス「G Plus Edition」（画像: 三菱自動車工業の発表資料より）
  • 「クラウドストリーミングナビ」（画像: ゼネラルモーターズ・ジャパンの発表資料より）
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

相場展望1月7日号　米上院は民主党主導権、米10年国債利回り1%超 ⇒NYダウは良い所取りで急騰、GAFAMは逆風か

飲食業の倒産件数、2020年は780件で過去最高を更新　帝国データバンク調査

電子顕微鏡観察により確認されたウイルス粒子（画像:国立感染症研究所報道発表資料より）

イギリスで猛威を振う新型コロナウイルス変異株の分離に成功　国立感染症研究所

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  2. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  3. デイトレード
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. 99%の人が気づいていないお金の正体