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記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：家計支出、独経常収支、米非農業部門雇用者数など
＜国内＞
08:30 家計支出(11月) -0.5％ 1.9％
14:00 景気先行CI指数(11月) 94.3
14:00 景気一致指数(11月) 89.4
＜海外＞
16:00 独・貿易収支(11月) 196億ユーロ 194億ユーロ
16:00 独・経常収支(11月) 240億ユーロ 225億ユーロ
16:00 独・鉱工業生産指数(11月) 0.7％ 3.2％
19:00 欧・ユーロ圏失業率(11月) 8.5％ 8.4％
20:00 ブ・FGVインフレ率(IGP-DI)(12月) 2.64％
21:00 ブ・鉱工業生産(11月) 1.1％
22:30 加・失業率(12月) 8.5％
22:30 米・非農業部門雇用者数(12月) 6.3万人 24.5万人
22:30 米・失業率(12月) 6.8％ 6.7％
22:30 米・平均時給(12月) 4.5％ 4.4％
24:00 米・卸売在庫(11月) 1.1％
29:00 米・消費者信用残高(11月) 72.3億ドル
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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