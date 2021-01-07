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[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（30829.40、+437.80）

・シカゴ日経225先物は上昇（27315、大阪比+305）

・1ドル103円00-10銭

・VIX指数は低下（25.07、-0.27）

・原油先物は上昇（50.63、+0.70）

・日銀のETF購入

・コロナ向けワクチン開発の進展

・世界的金融緩和の長期化

弱気材料

・日経平均は下落（27055.94、-102.69）

・ナスダック総合指数は下落（12740.79、-78.17）

・SOX指数は下落（2827.96、-9.21）

・米長期金利は上昇

・コロナ流行の再拡大

・菅内閣コロナ対応の混乱

・米中対立再燃への懸念

留意事項

・毎月勤労統計（11月）

・対外対内証券売買契約（先週）

・新型コロナ対策で政府が緊急事態宣言を再発令

・菅首相が記者会見

・独製造業受注（11月）

・ユーロ圏小売売上高（11月）

・ユーロ圏消費者物価指数（12月）

・米新規失業保険申請件数（先週）

・米貿易収支（11月）

・米ISM非製造業景況指数（12月）《ST》