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1/7の強弱材料

2021年1月7日 08:44

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記事提供元：フィスコ


*08:44JST 1/7
[強弱材料]

強気材料
・NYダウは上昇（30829.40、+437.80）
・シカゴ日経225先物は上昇（27315、大阪比+305）
・1ドル103円00-10銭
・VIX指数は低下（25.07、-0.27）
・原油先物は上昇（50.63、+0.70）
・日銀のETF購入
・コロナ向けワクチン開発の進展
・世界的金融緩和の長期化

弱気材料
・日経平均は下落（27055.94、-102.69）
・ナスダック総合指数は下落（12740.79、-78.17）
・SOX指数は下落（2827.96、-9.21）
・米長期金利は上昇
・コロナ流行の再拡大
・菅内閣コロナ対応の混乱
・米中対立再燃への懸念

留意事項
・毎月勤労統計（11月）
・対外対内証券売買契約（先週）
・新型コロナ対策で政府が緊急事態宣言を再発令
・菅首相が記者会見
・独製造業受注（11月）
・ユーロ圏小売売上高（11月）
・ユーロ圏消費者物価指数（12月）
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米貿易収支（11月）
・米ISM非製造業景況指数（12月）《ST》

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