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記事提供元：フィスコ
*14:56JST 神島化学工業---急伸、今期の大幅増益見通しや前期比増配を好感
神島化学工業<4026>は急伸。前日に上半期の決算を発表、営業利益は5.6億円で前年同期比12.6％増益となった。また、未定としていた通期予想は11.5億円、前期比24.0％増益としている。年間配当金も25円で前期比5円の増配を計画。海外の酸化マグネシウムやセラミックスが好調であるほか、高収益率製品の拡販や生産性向上などで収益性も改善するようだ。想定以上に底堅い業績動向を評価する動きが優勢。《HH》
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