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Flash Player、最後の定期リリース

2020年12月11日 09:29

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記事提供元：スラド

headless 曰く、　Adobeは8日、Flash Player最後の定期リリースを中国本土以外の全世界で公開した(リリースノートNeowinの記事Softpediaの記事Windows Centralの記事)。

AdobeによるFlash Playerのサポートは12月31日で終了し、Flash PlayerのダウンロードページもWebサイトから削除される。主要ブラウザーではサポート終了日以降のFlash Player実行をブロックするが、Flash Player自体も2021年1月12日以降はFlashコンテンツの実行をブロックするようになるとのことだ(Adobe Flash Playerサポート終了情報ページ)。

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　関連ストーリー：
Microsoft、Flash PlayerをWindowsから削除する更新プログラムを提供開始 2020年10月30日
Windows 10累積更新プログラムのプレビュー、Flashサポート終了の通知機能をIE11に追加 2020年09月21日
Flash Player、まだ使ってる？ 2020年09月05日

※この記事はスラドから提供を受けて配信しています。

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