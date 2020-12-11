Flash Player、最後の定期リリース

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記事提供元：スラド
headless 曰く、 Adobeは8日、Flash Player最後の定期リリースを中国本土以外の全世界で公開した(リリースノート、 Neowinの記事、 Softpediaの記事、 Windows Centralの記事)。
AdobeによるFlash Playerのサポートは12月31日で終了し、Flash PlayerのダウンロードページもWebサイトから削除される。主要ブラウザーではサポート終了日以降のFlash Player実行をブロックするが、Flash Player自体も2021年1月12日以降はFlashコンテンツの実行をブロックするようになるとのことだ(Adobe Flash Playerサポート終了情報ページ)。
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※この記事はスラドから提供を受けて配信しています。
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