Flash Player、最後の定期リリース

headless 曰く、 Adobeは8日、Flash Player最後の定期リリースを中国本土以外の全世界で公開した(リリースノート、 Neowinの記事、 Softpediaの記事、 Windows Centralの記事)。

AdobeによるFlash Playerのサポートは12月31日で終了し、Flash PlayerのダウンロードページもWebサイトから削除される。主要ブラウザーではサポート終了日以降のFlash Player実行をブロックするが、Flash Player自体も2021年1月12日以降はFlashコンテンツの実行をブロックするようになるとのことだ(Adobe Flash Playerサポート終了情報ページ)。

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