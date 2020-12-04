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コンバースのスニーカー「オールスター」ライトカラーのハイカットモデル、エコ素材アッパーで

2020年12月4日 09:14

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記事提供元：ファッションプレス

　コンバース(CONVERSE)の新作スニーカー「オールスター PETキャンバス HI(ALL STAR PET-CANVAS HI)」が、2021年1月に発売される。

■ライトカラーのハイカット「オールスター」

　「オールスター PETキャンバス HI」は、環境に配慮した素材を使用した「コンバース イーシーラボ(converse e.c.lab)」シリーズから登場する新作スニーカーだ。

　アッパーには、ペットボトルを原料としたリサイクルポリエステル100％のキャンバス素材を採用。春夏の着こなしで活躍する、ライトイエロー、ライトグレイ、ライトブルーの軽やかな3色で展開する。

■詳細

　オールスター PETキャンバス HI
発売時期：2021年1月
価格：8,000円＋税
カラー：ライトイエロー、ライトグレイ、ライトブルー
サイズ：22.0～28.0cm、29.0cm、30.0cm

【問い合わせ先】
コンバースインフォメーションセンター
TEL：0120-819-217
月～金曜日(土日・祝日のぞく) 9:00〜18:00

※本記事はファッションプレスニュースから配信されたものです。ファッションプレスでは、ブランド、デザイナー情報、歴史などファッション業界の情報をお届けしています。

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