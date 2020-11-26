

*14:39JST ニーズウェル---ストップ安売り気配、新株予約権発行による潜在的な希薄化を嫌気

ニーズウェル<3992>はストップ安売り気配。第三者割当による第5回新株予約権の発行を発表している。新株予約権総数は16000個、潜在株式数は160万株で発行済み株式数に対する割合は18.81％となる。当初行使価額は918円で下限行使価額は551円、割当先はみずほ証券。調達資金は14.66億円で、資金使途はM&A及び資本・業務提携にかかる費用、人材獲得費用などに充てるようだ。《HH》