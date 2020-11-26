関連記事
記事提供元：フィスコ
*14:39JST ニーズウェル---ストップ安売り気配、新株予約権発行による潜在的な希薄化を嫌気
ニーズウェル<3992>はストップ安売り気配。第三者割当による第5回新株予約権の発行を発表している。新株予約権総数は16000個、潜在株式数は160万株で発行済み株式数に対する割合は18.81％となる。当初行使価額は918円で下限行使価額は551円、割当先はみずほ証券。調達資金は14.66億円で、資金使途はM&A及び資本・業務提携にかかる費用、人材獲得費用などに充てるようだ。《HH》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
個別株の最新ニュース
- ジンズメイト 急騰、「鬼滅の刃」アイテム第3弾の販売開始を発表 11/26 14:20
- 出来高変化率ランキング（13時台）～ジンズメイト、文教堂HDなどがランクイン 11/26 14:16
- 今日新規上場のジオコードは後場も買い気配のまま公開価格の81%高(12時40分現在) 11/26 14:15
- 日産車東京販売ホールディングス 「交通遺児育英会」および「東京都共同募金会」への寄付を発表 11/26 13:56
- 光通信 反発、中期的な利益成長継続を評価して国内証券が新規に買い推奨 11/26 13:26
広告
広告
広告