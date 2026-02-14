*17:00JST 株ブロガー・さなさえ：決算期通過で個別が大盛り上がり♪わたしの注目株【FISCOソーシャルレポーター】

※2026年2月13日12時に執筆

皆様、おはこんばんちは。衆院選は自民党の歴史的大勝利。日経平均株価は5万8000円台と夢の領域で推移していますね。しかし、岸田・石破元首相を筆頭に、あの話題の「岩屋さん」でさえ、当選している事実に「傾げた首が戻らない」…さなさえです。

さて、夕刊フジ主催・株1GPグランドチャンピオン大会・準優勝（21年度）の妙齢女性投資家が綴る当記事の連載も、はや161回目…今回も表題のコラムと共に、最近の注目株をご紹介していきます。

＜国策の熱狂と次なる主役＞

1月末から当コラムでご紹介してきた「人工ダイヤモンド」関連株についてですが…イーディーピー＜7794＞や住友電気工業＜5802＞を筆頭に人気化してきていますね。3月下旬には高市首相の訪米という巨大なマイルストーンを控え、このテーマは日本の半導体戦略の根幹を支える「息の長い国策」としての可能性とリアルな予感が広まってきているように見えます。わたしのブログでご紹介の「今月の注目株3選」でも総計で約70％程度の上昇率に至っています（お暇な時にチェックしてみて下さい）。

さて、先にお話しした通り、「高市旋風」で国策銘柄が人気化しています。しかし、決算期を迎えてその明暗が分かれてきているように見えます。個人投資家が決算期にこそ注意したいのは、好材料出尽くしによる急落や、一見良く見える数字の裏にある将来予測の弱気化です。数字そのものに一喜一憂するのではなく、その後の株価が強含んで推移しているかという、市場の対話を冷静に見守る必要があります。今は指数主導のザックリとした上げから、個別の企業の「稼ぐ本質」が評価される「業績相場」へと鮮やかにシフトしているように見えます。この大波を逃さず、強気なチャートを描く銘柄をしっかり狙い撃ちしていきたいものですね。そんな訳で、今回は決算を迎えてわたしが直近の相場で注目した株をご紹介していきまっす♪

＜レアアース関連：資源自律への期待＞

まずは日本の排他的経済水域（EEZ）での資源開発は、高市政権の最重要課題です。そんなレアアース関連からは、銅・レアメタルの覇者であり、データセンター増設の恩恵も受けるJX金属＜5016＞、資源開発プラントの雄の千代田化工建設＜6366＞、アンチモンの国内トップの日本精鉱＜5729＞、超硬材料に強みありの日本タングステン＜6998＞、海底資源開発の調査・環境評価も手掛けるいであ＜9768＞、レアメタル回収技術での思惑ありの東洋紡＜3101＞…そして逆に脱レアアース・モーターの開発で期待されるミツバ＜7280＞をチェック。

＜データセンター関連：AI社会の心臓部＞

AI・クラウドの普及で、製造環境や冷却システムの需要も順調に拡大しています。空調・電気設備を展開している日比谷総合設備＜1982＞、ダイダン＜1980＞、朝日工業社＜1975＞は引き続き注目していきます。電力・通信インフラ分野であれば北陸電気工事＜1930＞やイワブチ＜5983＞もまだ割安感もある事から、押し目を狙ってみるのもありかも。

＜先端半導体・製造プロセス関連：技術の極致＞

AIニーズに期待もある中で、しっかり「業績相場」の一角にもなりそうな半導体絡みの銘柄もチェックですね。ICパッケージで世界首位級のイビデン＜4062＞、半導体洗浄装置の芝浦メカトロニクス＜6590＞、データセンター間の光製品のほか、半導体向け電子部品も手掛ける湖北工業＜6524＞、半導体装置部品の溶射で高シェアを誇るトーカロ＜3433＞をピックアップします。

＜その他：独自材料とバリューの融合＞

その他の個別株からは国策・国土強靭化関連からはジオスター＜5282＞、中小企業向けM&Aコンサルのセレンディップ・ホールディングス＜7318＞は、いずれも底値圏から動いてきています。また、積極財政の政権下では建設関連株への思惑もありそうだと考えます。そうなれば直近の決算で動いてきた住宅向け設備投資から、給湯機大手のノーリツ<5943>、マンション向け高速ネットを展開しているブロードエンタープライズ<4415>を監視入りとしてみました。

はい、本当はもっと色々とご紹介したいのですが…今回は以上です。

ここ最近のわたしのブログでは、ご紹介した注目株以外にも「さなさえのひとり株1GP」として月毎の注目株をピックアップして、毎週末にその値幅を計測しています。ご興味があれば覗きに来て下さい。もちろん、株の情報以外のネタも…怖いもの見たさでもお気軽にどうぞ (笑)ではでは。Have a nice trade.

執筆者名：さなさえ

ブログ名：『さなさえの麗しき投資ライフ』《HM》