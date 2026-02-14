*08:01JST 米国株式市場はまちまち、AI懸念存続もCPI受けた利下げ期待が支える

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（13日）

FEB13

Ｏ 57050（ドル建て）

Ｈ 57735

Ｌ 56725

Ｃ 57630 大証比+640（イブニング比+20）

Vol 7489



FEB13

Ｏ 57015（円建て）

Ｈ 57705

Ｌ 56675

Ｃ 57600 大証比+610（イブニング比-10）

Vol 34104

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（13日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル152.74円換算）で、日立製作所＜6501＞、リクル

ートHD＜6098＞、テルモ＜4543＞などが上昇し、全般買い優勢。

「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（13日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

6098 (RCRUY) リクルートHD 9.00 6873 717 11.6

5

4543 (TRUMY) テルモ 14.65 2238 227.5 11.3

2

6988 (NDEKY) ゆうちょ銀行 22.13 3380 286 9.2

4

2503 (KNBWY) キリンHD 17.78 2716 124.5 4.8

0

6594 (NJDCY) 日本電産 4.00 2444 111 4.7

6

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（13日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

7532 (DQJCY) オリンパス 11.15 1703 -149.5 -8.0

7

8802 (MITEY) 住友不動産 14.00 4277 -703 -14.1

2

7203 (TM.N) アイシン精機 16.50 2520 -399.5 -13.6

8



「米国株式市場概況」（13日）

ＮＹＤＯＷ

終値：49500.93 前日比：48.95

始値：49439.58 高値：49743.98 安値：49084.35

年初来高値：50188.14 年初来安値：37645.59

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：22546.67 前日比：-50.48

始値：22561.46 高値：22742.06 安値：22402.38

年初来高値：23958.47 年初来安値：15267.91

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：6836.17 前日比：3.41

始値：6834.27 高値：6881.96 安値：6794.55

年初来高値：6978.60 年初来安値：4982.77

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.694％ 米10年国債 4.048％

米国株式市場はまちまち。ダウ平均は48.95ドル高の49500.93ドル、ナスダックは5

0.48ポイント安の22546.67で取引を終了した。

人工知能（AI）を巡る根強い懸念に寄り付き後、下落。その後、1月分の消費者物価

指数（CPI）が予想を下回る伸びに留まり、利下げを後押しする結果となったため、

期待感に買いに転じた。終盤にかけナスダックはプラス圏を維持できず再び下落

し、まちまちで終了。セクター別では公益事業が上昇した一方、不動産管理・開発

が下落した。

高級電気自動車メーカーのリビアン・オートモーティブ（RIVN）は、第4四半期決算

で調整後の1株当たり損失が警戒されたほど拡大しなかったほか、期待されている中

型SUVの第2四半期の出荷予想を発表し、上昇。バイオのモデルナ（MRNA）は第4四半

期決算で売り上げや通期成長見通し見通しが予想を上回り、上昇した。半導体関連

のアプライド・マテリアルズ（AMAT）はAIやメモリーの強い需要で楽観的な売り上

げ見通しを示し、続伸。旅行情報・予約サイト運営会社のエアビーアンドビー（ABN

B）も健全な需要で、第1四半期の見通しが予想を上回り続伸。

画像共有プラットフォームを提供するピンタレスト（PINS）は関税が影響し小売り

企業の広告支出が減少、第4四半期の売上が予想を下回ったほか、弱い見通しが嫌気

され、下落。スポーツギャンプルプラットフォームを提供するドラフトキングス（D

KNG）は第4四半期決算で調整後の1株当たり利益が予想を下回り、競争激化で通期見

通しも予想を下振れ、さらに、キャシー・ウッズ氏が運営するアークインベストメ

ントによる保有株売却も響き、下落。

中国のオンライン小売のアリババグループ・ホールディング（BABA）は国防総省が

中国軍を支援している企業リストに同社を加えたとの文書が公開され、下落。その

後、公開後にこの文書の撤回を求める政府機関書簡を受け取ったと同省が説明した

ことが報じられ、売りが後退した。



（Horiko Capital Management LLC）《YY》