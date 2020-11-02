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アサカ理研　年初来高値、20年9月期の営業利益予想0.85億円、貴金属価格上昇で黒字確保／新興市場スナップショット

2020年11月2日 14:42

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記事提供元：フィスコ


*14:42JST <5724> アサカ理研 1747 +129
年初来高値。従来未定としていた20年9月期の営業利益予想を0.85億円（前期実績1.57億円）と発表している。新型コロナウイルスの影響で主力製品である貴金属価格が上昇したことに加え、主要取引先の電子部品・デバイスメーカーの減産に伴う貴金属の取扱数量の減少幅が想定よりも小さかったことから黒字を確保できる見通し。また、台風被害による保険金受領などを受け、純利益予想は1.20億円（同0.81億円）とし、増益を見込む。《FA》

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