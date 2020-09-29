

*08:19JST 9/29

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（23511.62、+307.00）

・NYダウは上昇（27584.06、+410.10）

・ナスダック総合指数は上昇（11117.53、+203.96）

・シカゴ日経225先物は上昇（23380、大阪比+90）

・1ドル105円50-60銭

・SOX指数は上昇（2237.64、+59.80）

・VIX指数は低下（26.19、-0.19）

・原油先物は上昇（40.60、+0.35）

・米長期金利は低下

・日銀のETF購入

・米経済対策への期待

・コロナ向けワクチン開発の進展

弱気材料

・9月末株主としての権利確定銘柄への売り圧力

・コロナ流行の長期化

・米大統領選の先行き不透明感

・米中対立

留意事項

・9月中間配当の権利落ち

・貿易統計（9月上旬）

・東京都区部消費者物価指数（CPI）（9月）

・日銀金融政策決定会合における主な意見（9月16、17日分）

・基準地価（2020年）

・ヘッドウォータースが新規上場

・日本取引所グループの清田CEOが定例会見

・ユーロ圏景況感指数（9月）

・ユーロ圏消費者信頼感指数（9月）

・独CPI（9月）

・米レッドブック週間小売売上高（先週）

・米卸売在庫（8月）

・米S＆P/コアロジックCS20都市住宅価格指数（7月）

・米消費者信頼感指数（9月）

・米大統領候補が第1回テレビ討論会《ST》