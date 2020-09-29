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記事提供元：フィスコ
*08:19JST 9/29
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（23511.62、+307.00）
・NYダウは上昇（27584.06、+410.10）
・ナスダック総合指数は上昇（11117.53、+203.96）
・シカゴ日経225先物は上昇（23380、大阪比+90）
・1ドル105円50-60銭
・SOX指数は上昇（2237.64、+59.80）
・VIX指数は低下（26.19、-0.19）
・原油先物は上昇（40.60、+0.35）
・米長期金利は低下
・日銀のETF購入
・米経済対策への期待
・コロナ向けワクチン開発の進展
弱気材料
・9月末株主としての権利確定銘柄への売り圧力
・コロナ流行の長期化
・米大統領選の先行き不透明感
・米中対立
留意事項
・9月中間配当の権利落ち
・貿易統計（9月上旬）
・東京都区部消費者物価指数（CPI）（9月）
・日銀金融政策決定会合における主な意見（9月16、17日分）
・基準地価（2020年）
・ヘッドウォータースが新規上場
・日本取引所グループの清田CEOが定例会見
・ユーロ圏景況感指数（9月）
・ユーロ圏消費者信頼感指数（9月）
・独CPI（9月）
・米レッドブック週間小売売上高（先週）
・米卸売在庫（8月）
・米S＆P/コアロジックCS20都市住宅価格指数（7月）
・米消費者信頼感指数（9月）
・米大統領候補が第1回テレビ討論会《ST》
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