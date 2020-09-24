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Microsoft、Officeの永続ライセンス版リリースへ　21年後半に

2020年9月24日 17:04

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記事提供元：スラド

Microsoftが自社ブログで、Office製品の永続ライセンス版を2021年の後半にリリースすると発表した。WindowsとMac版の両方で提供されるという（MicrosoftブログCNET）。

Microsoft 365の登場以後は、定額支払いの必要なサブスクリプションサービスのみの展開となり、永続ライセンス版の販売は今後されないのではと見られていた。

なお、元のブログでは一行の記述があるだけで、明確な発売時期やパッケージなのかダウンロードなのかといった販売形態、法人向けなのか個人向けにも販売されるのかといった情報は不明。　

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※この記事はスラドから提供を受けて配信しています。

関連キーワードMicrosoftWindowsOfficeMicrosoft 365サブスクリプション

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