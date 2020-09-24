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記事提供元：フィスコ
*07:30JST NY原油：小幅高で39.93ドル、米国株安などを嫌気して上げ渋る
NY原油先物11月限は小幅高（NYMEX原油11月限終値：39.93 ↑0.13）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物11月限は、前営業日比+0.13ドルの1バレル＝39.93ドルで取引を終えた。時間外取引を含めた取引レンジは39.26ドル−40.75ドル。アジア市場で39.26ドルまで下げた後、反転し、ニューヨーク市場で40.75ドルまで買われたが、米国株安やドル高を嫌って上げ渋った。《CS》
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