

*20:09JST 欧州為替：ドル・円は失速、ユーロ・ドルはじり高

欧州市場でドル・円は失速し、105円70銭台に値を下げている。ユーロ・ドルはじり高で1.1830ドル台に浮上し、ドル・円への下押し圧力に。一方、欧米株価指数の堅調地合いでリスク選好ムードとなり、安全通貨のドルと円が売られる展開。ドル・円は下落基調だが、下値の堅さが期待される。



ここまでの取引レンジは、ドル・円は105円70銭から105円87銭、ユーロ・円は124円98銭から125円20銭、ユーロ・ドルは1.1808ドルから1.1839ドル。《TY》