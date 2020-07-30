コカ・コーラ×ラフォーレ原宿、Tシャツやアクセがジュエティやエックスガールなど約20店舗から

コカ・コーラとラフォーレ原宿がコラボレーション。2020年8月1日(土)から8月23日(日)までの期間、ラフォーレ原宿館内の19店舗にてコカ・コーラデザインのアイテムを販売する。

今回のコラボレーション企画「コカ・コーラ コレクション 2020 イン ラフォーレ原宿(Coca-Cola Collection 2020 in Laforet HARAJUKU)」では、アパレルやアクセサリー、雑貨など、本企画のために制作したものを含む45種類以上のアイテムが参加各店より登場。参加店舗には、メルシーボークー、(mercibeaucoup,)、メゾン ド フルール(Maison de FLEUR)、ページボーイ(PAGEBOY)、ダブルクローゼット(w closet)、ジュエティ(jouetie)、アクシーズファム(axes femme)、エックスガール(X-girl)などが名を連ねる。

コカ・コーラのロゴやグラフィックをデザインに取り入れたアイテムは、どれもアイコニックな仕上がり。ローリーズファーム(LOWRYS FARM)やハレ(HARE)から登場する、日本語や中国語のコカ・コーラロゴをフォーカスしたTシャツは、ユニークなビジュアルでコーディネートの主役として活躍してくれそうだ。

また、期間中、対象のコラボレーションアイテムを含む合計4,000円(税込)以上の商品を購入したゲストには、今回のコラボレーション限定デザインのオリジナルエコバッグをプレゼント。こちらは先着順、無くなり次第終了となっているので、気になる人は早めにラフォーレ原宿へ足を運んでみて。

【詳細】

コカ・コーラ コレクション 2020 イン ラフォーレ原宿

開催期間：2020年8月1日(土)～8月23日(日)

営業時間：11:00～20:00

場所：ラフォーレ原宿

住所：東京都渋谷区神宮前1-11-6

参加店舗：約19店舗

＜アイテム例＞

メルシーボークー トップス 9,900円(税込)、メゾン ド フルール スクエアトートバッグ 4,398円(税込)、ページボーイ Tシャツ 4,950円(税込)、ダブルクローゼット ロンT 4,290円(税込)、ジュエティ Tシャツ 6,600円(税込)、アクシーズファム ワンピース 7,590円(税込)、ローリーズファーム Tシャツ 4,950円(税込)、ハレ Tシャツ 6,600円(税込)、エックスガール トートバッグ 3,850円(税込)

＜参加店舗＞

アクシーズファム、ローリーズファーム、ページボーイ、レイカズン(Ray Cassin)、ジーナシス(JEANASIS)、ダブルクローゼット、シアラ(Ciara)、ダブルネーム(DOUBLE NAME)、ジュエティ、メリージェニー(merry jenny)、アールエヌエー メディア(RNA MEDIA)、エックスガール、アトリエ ドゥ サボン(l'atelier du savon)、メルシーボーク―、メゾン ド フルール、ジュエミ シンクレティック(JUEMI Syncretic)、ハニーサロン(Honey Salon)、ハレ、ヘイヘイ(HEIHEI)