GMO-FH　大幅に続伸、20年12月期第1四半期末は11.94円に増配、営業利益は200.2％増／新興市場スナップショット

記事提供元：フィスコ
*09:38JST <7177> GMO-FH 571 +42
大幅に続伸。20年12月期第1四半期末（20年3月31日）の配当額を11.94円（従来予想未定、前年同期末実績は2.59円）に増配すると発表している。配当性向60％を目途とする方針に基づく措置。同期の営業利益は前年同期比200.2％増の40.48億円で着地した。店頭デリバティブ取引が好調だったほか、株式関連取引でも受入手数料が増加した。通期予想は非開示。《HH》
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