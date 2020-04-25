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ワコマリア×レイジ・アゲインスト・ザ・マシーンのハワイアンシャツ、ジャケット写真などをコラージュ

2020年4月25日 11:40

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記事提供元：ファッションプレス

　ワコマリア(WACKO MARIA)とアメリカのロックバンド「レイジ・アゲインスト・ザ・マシーン(RAGE AGAINST THE MACHINE)」のコラボレーションによるハワイアンシャツが、2020年4月25日(土)、ワコマリア正規取扱店舗およびワコマリア公式オンラインストアにて発売される。

　ワコマリアが、2020年に復活を果たすレイジ・アゲインスト・ザ・マシーンとコラボレーション。アルバムのジャケット写真やアートワークをコラージュしたハワイアンシャツを用意する。

　カラーは、ホワイト、イエロー、グリーン、レッド、ブラックの5色を展開。ジャケット写真やアートワークのデザインを活かした、インパクトある1着に仕上げている。

【詳細】
レイジ・アゲインスト・ザ・マシーン ハワイアンシャツ
発売日：2020年4月25日(土)
取扱店舗：ワコマリア正規取扱店舗、ワコマリア公式オンラインストア
価格：35,000円＋税
カラー：ホワイト、イエロー、グリーン、レッド、ブラック

※本記事はファッションプレスニュースから配信されたものです。ファッションプレスでは、ブランド、デザイナー情報、歴史などファッション業界の情報をお届けしています。

関連キーワードコラボレーションワコマリア(WACKO MARIA)

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