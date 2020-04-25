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ユニクロUTとポケモン＆ダニエル・アーシャムのコラボTシャツ、“結晶化した”ピカチュウなどプリント

2020年4月25日 11:27

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記事提供元：ファッションプレス

　ユニクロ(UNIQLO)のグラフィックTシャツブランド「UT」から、ポケモン(Pokémon)と現代アーティストのダニエル・アーシャム(Daniel Arsham)とのコラボレーションTシャツが登場。2020年4月24日(金)より、全国のユニクロ店舗およびオンラインストアにて発売される。

　ダニエル・アーシャムは、「フィクションとしての考古学」をコンセプトに彫刻などの作品を手がけるアメリカ人アーティスト。2020年にはディオール(DIOR)とタッグを組むなど、ファッションやストリートカルチャーなど幅広い分野でも活躍している。ポケモンとのアートプロジェクト「Relics of Kanto Through Time」では、「今から1000年後にポケモンを発掘すると？」という発想のもとで彫刻作品を制作した。

　今回、ポケモンとアーシャムのコラボレーションに連動してUTから登場するTシャツには、ピカチュウやミュウツー、プリンなどが長い時間をかけて結晶化した姿をプリント。メンズ、ウィメンズ、キッズで全7パターンを展開する。

　プリントされるのは、アーシャムが彫刻作品のために描いたドローイングの数々。繊細な鉛筆のタッチと、グラフィックを引き立てるモノトーンカラーで仕上げている。

【詳細】
ダニエル・アーシャム x ポケモン
発売日：2020年4月24日(金)
取扱店舗：全国のユニクロ店舗、オンラインストア
※一部店舗の臨時休業・営業時間変更あり。詳細はオンラインサイトでの事前確認を推奨。
展開アイテム：
・メンズ Tシャツ (5色柄) 1,500円＋税
・ウィメンズ Tシャツ (2色) 1,500円＋税
・キッズ Tシャツ (3色柄) 990円＋税
※キッズには、メンズ・ウィメンズと連動した柄を使用

　© 2020 Pokémon. TM, ®Nintendo
© Daniel Arsham Courtesy of Nanzuka

※本記事はファッションプレスニュースから配信されたものです。ファッションプレスでは、ブランド、デザイナー情報、歴史などファッション業界の情報をお届けしています。

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