記事提供元：フィスコ
*18:15JST 22日の日本国債市場概況：債券先物は152円39銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2020年6月限
寄付152円27銭 高値152円44銭 安値152円23銭 引け152円39銭
売買高総計7667枚
2年 411回 -0.145％
5年 143回 -0.120％
10年 358回 -0.010％
20年 172回 0.320％
債券先物6月限は、152円27銭で取引を開始。原油安を受けたリスク回避的な買いが先行したほか、日銀が実施した国債買い入れオペの結果が強かったことによる買いも強まり、152円23銭から152円44銭まで上昇した。現物債の取引では、全年限が買われた。
＜米国債概況＞
2年債は0.20％、10年債は0.58％、30年債は1.16％近辺で推移。
債券利回りはほぼ横ばい。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は-0.46％、英国債は0.31％、オーストラリア10年債は0.83％、NZ10年債は1.04％。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・21:30 カナダ・3月消費者物価指数（前年比予想：+1.1％、2月：+2.2％）
・22:00 米・2月FHFA住宅価格指数（前月比予想：+0.3％、1月：+0.3％）
・23:00 ユーロ圏・4月消費者信頼感指数（予想：-20.0、3月：-11.6）《KK》
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