記事提供元：フィスコ
*08:16JST 3/3
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（21344.08、+201.12）
・NYダウは上昇（26703.32、+1293.96）
・ナスダック総合指数は上昇（8952.17、+384.80)
・シカゴ日経225先物は上昇（21425、大阪比+255）
・1ドル108円30-40銭
・SOX指数は上昇（1765.38、+59.84）
・VIX指数は低下（33.42、-6.69）
・米原油先物は上昇（46.75、+1.99）
・新型肺炎で追加金融緩和期待
・日銀のETF購入
・株安局面での自社株買い
・来期の業績回復期待
弱気材料
・米長期金利は上昇
・新型肺炎の感染拡大
・「桜を見る会」問題
・消費増税による景気下押し
留意事項
・貸出先別貸出金（1月）
・マネタリーベース（2月）
・日銀営業毎旬報告（2月29日現在）
・消費者動向調査（2月）
・ファーストリテの国内ユニクロ売上高（2月）
・ユーロ圏失業率（1月）
・ユーロ圏消費者物価指数（2月）
・米大統領選予備選が集中する「スーパーチューズデー」《ST》
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