

*08:16JST 3/3

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（21344.08、+201.12）

・NYダウは上昇（26703.32、+1293.96）

・ナスダック総合指数は上昇（8952.17、+384.80)

・シカゴ日経225先物は上昇（21425、大阪比+255）

・1ドル108円30-40銭

・SOX指数は上昇（1765.38、+59.84）

・VIX指数は低下（33.42、-6.69）

・米原油先物は上昇（46.75、+1.99）

・新型肺炎で追加金融緩和期待

・日銀のETF購入

・株安局面での自社株買い

・来期の業績回復期待

弱気材料

・米長期金利は上昇

・新型肺炎の感染拡大

・「桜を見る会」問題

・消費増税による景気下押し

留意事項

・貸出先別貸出金（1月）

・マネタリーベース（2月）

・日銀営業毎旬報告（2月29日現在）

・消費者動向調査（2月）

・ファーストリテの国内ユニクロ売上高（2月）

・ユーロ圏失業率（1月）

・ユーロ圏消費者物価指数（2月）

・米大統領選予備選が集中する「スーパーチューズデー」《ST》