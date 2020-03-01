山﨑賢人が着こなす、A|Xアルマーニ エクスチェンジ2020年春夏の新作

記事提供元：ファッションプレス
A|Xアルマーニ エクスチェンジ(A|X ARMANI EXCHANGE)は、俳優の山﨑賢人をモデルに起用した2020年春夏シーズンの新ビジュアルを発表。山﨑が着用するアイテムは、全国店舗にて順次販売される。
山﨑賢人がA|Xアルマーニ エクスチェンジのキャンペーンモデルを務めるのは、2019年秋冬シーズンに続き2度目。今回公開されたのは第1弾となり、2020年3月末には第2弾が発表される予定だ。
2020年春夏シーズンの第1弾では、90’s, ストリート, クロスジェンダーの3つのテーマを展開。新作アイテムとして、90年代のムードを色濃く感じさせるデニムのセットアップ、グラフィックロゴを配したセーター、男女問わずジェンダーレスに着こなせるスポーティなトラックスーツなどを紹介する。
また、A|Xアルマーニ エクスチェンジ定番のビッグロゴをあしらったTシャツは、今季も引き続き登場している。
【詳細】
A|Xアルマーニ エクスチェンジ 2020年春夏コレクション
※現在(2020/02/26)順次展開中。
■価格
デニムジャケット 24,200円＋税
デニムパンツ 16,600円＋税
ビッグロゴTシャツ 6,900円＋税
コート 66,000円＋税
セーター 17,000円＋税
スニーカー 25,200円＋税
トラックジャケット 32,100円＋税
トラックパンツ 20,500円＋税
関連キーワードスニーカー、A|X アルマーニ エクスチェンジ、2020年春夏コレクション
スポンサードリンク
スポンサードリンク
ファッションの最新ニュース
- メゾン マルジェラ、2020年秋冬ウィメンズコレクション発表 3/ 1 10:26
- ルイ・ヴィトンの新作メンズバッグ4型、ブラックに染め上げたレザーにメタリックロゴを配して 2/29 20:40
- ラブレス×ヨウヘイ オオノのマリン風“アシンメトリー”ポンチョやオーバーサイズコート 2/29 20:39
- アンリアレイジ、2020年秋冬コレクション発表 “つくって、こわす”楽しい洋服 2/29 09:41
- ヴァレンティノ「ルブラン」“白シャツ”にクチュール技術を駆使、ギャザーブラウスやシャツドレスなど 2/28 21:31
広告
広告
広告