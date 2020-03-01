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山﨑賢人が着こなす、A|Xアルマーニ エクスチェンジ2020年春夏の新作

2020年3月1日 10:27

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記事提供元：ファッションプレス

　A|Xアルマーニ エクスチェンジ(A|X ARMANI EXCHANGE)は、俳優の山﨑賢人をモデルに起用した2020年春夏シーズンの新ビジュアルを発表。山﨑が着用するアイテムは、全国店舗にて順次販売される。

　山﨑賢人がA|Xアルマーニ エクスチェンジのキャンペーンモデルを務めるのは、2019年秋冬シーズンに続き2度目。今回公開されたのは第1弾となり、2020年3月末には第2弾が発表される予定だ。

　2020年春夏シーズンの第1弾では、90’s, ストリート, クロスジェンダーの3つのテーマを展開。新作アイテムとして、90年代のムードを色濃く感じさせるデニムのセットアップ、グラフィックロゴを配したセーター、男女問わずジェンダーレスに着こなせるスポーティなトラックスーツなどを紹介する。

　また、A|Xアルマーニ エクスチェンジ定番のビッグロゴをあしらったTシャツは、今季も引き続き登場している。

【詳細】
A|Xアルマーニ エクスチェンジ 2020年春夏コレクション
※現在(2020/02/26)順次展開中。

■価格

デニムジャケット 24,200円＋税
デニムパンツ 16,600円＋税
ビッグロゴTシャツ 6,900円＋税
コート 66,000円＋税
セーター 17,000円＋税
スニーカー 25,200円＋税
トラックジャケット 32,100円＋税
トラックパンツ 20,500円＋税

※本記事はファッションプレスニュースから配信されたものです。ファッションプレスでは、ブランド、デザイナー情報、歴史などファッション業界の情報をお届けしています。

関連キーワードスニーカーA|X アルマーニ エクスチェンジ2020年春夏コレクション

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