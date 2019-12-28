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ソニーが3層分光型イメージセンサーを発表

2019年12月28日 11:04

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記事提供元：スラド

　maia曰く、

　ソニーが有機材料の光電変換膜を利用した3層分光型のイメージセンサーを半導体関連の学会「65th International Electron Devices Meeting（IEDM 2019）」で発表した（日経XTECH）。

　Foveonと似たような話だが、Foveonが（素晴らしい威力を持ちながら）いまいち成りきれてないところに、SONYが新たなソリューションを出すのだろうか？

　このイメージセンサーは、青・緑・赤に反応するセンサーを3層に重ねた構造で、より高い解像度を実現できる可能性がある。

　スラドのコメントを読む | ハードウェアセクション | テクノロジー | ハードウェア

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※この記事はスラドから提供を受けて配信しています。

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