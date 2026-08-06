バンダイ、METAL BUILD新作で『Gガンダム』機体を予告　日輪のシルエット公開

BANDAI SPIRITSは8月5日、X（旧Twitter）の公式アカウントで「METAL BUILD」シリーズの新作として『機動武闘伝Gガンダム』の機体を予告した。公開されたシルエットには、同作品を象徴する「日輪」が描かれている。具体的な製品名や価格、発売日は未発表だが、過去の同シリーズの販売実績から、予約開始時には激しい争奪戦が予想される。

■日輪のシルエットが意味するもの、候補となる機体

背面に装着された放射状のリング構造である「日輪」は、ガンダムシリーズ全体を通しても極めて特徴的なモチーフの一つだ。このデザインは主に、シャイニングガンダム、ゴッドガンダム（欧米圏での名称：バーニングガンダム）、そしてゴッドガンダムの30周年記念の後継形態であるゴッドガンダム弐（セカンド）の3機体に顕著に見られる。

このうち、シャイニングガンダムはこれまでMETAL BUILD化されたことがなく、大穴の候補と言える。一方、ゴッドガンダムは2025年8月に「ゴッドガンダム＆ゴッドガンダム弐（セカンド）」（44,000円）としてMETAL BUILDで発売されている。この商品はプレミアムバンダイで3度にわたって完売し、最終的に抽選販売が導入された。同価格帯でゴッドガンダムをそのまま再販する可能性は現時点では低いとみられる。

したがって、可能性が高い候補は2つに絞られる。1つは、完全に展開した発光状態の日輪を中心に、新たなカラーリングとアクセサリーを追加した「ハイパーモード」または「スーパーモード」の専用バリエーションだ。もう1つは、日本の放送当時から関連商品の売れ行きが好調で、ROBOT魂では商品化されているもののMETAL BUILDでは未登場のライバル機、マスターガンダム（マスター・アジア搭乗機）の初のMETAL BUILD化である。

とはいえ、シャイニングガンダムが最大のサプライズとなる可能性も残されている。同機はMETAL BUILD化されておらず、シリーズ初の日輪を持つ機体であり、バンダイはこれまでにもGガンダムの幅広いラインナップを展開する姿勢を見せているからだ。

■METAL BUILDのダイキャスト構造とGガンダムの親和性

METAL BUILDはプラモデルではない。2011年に「ダブルオーガンダム セブンソード」で幕を開けた、BANDAI SPIRITSの最高峰完成品フィギュアシリーズであり、全製品が組み立て・塗装済みの状態で提供される。同シリーズは、ダイキャスト製の金属骨格を構造の核とし、重厚感と関節の安定性を実現することで、重力に負けることなく複雑なアクションポーズを保持できるハイブリッドな内部構造を特徴としている。この骨格の上に高精度のABS樹脂製装甲パネルが装着され、組み立て式モデルでは再現できない、つや消し、メタリック、グロス塗装を組み合わせた表面のディテールと仕上げが施されている。

多くのガンダムデザインにおいて、この設計アプローチは困難を伴うものの、すでに確立された技術となっている。しかし、Gガンダムの日輪デザインは、バンダイ自身の製品資料でも明記されている通り、さらなる複雑さをもたらす。ゴッドガンダムの場合、必殺技「爆熱ゴッドフィンガー」に必要なエネルギーを生成するために6枚の可動式放熱フィンを展開する背面のリングは、可動式バックパックから突き出た独立した円形パーツとして実装されなければならない。

ここには多層的な設計要件が存在する。リングは、ハイパーモード発動を再現する発光エフェクトパーツを支える十分な安定性を持ち、機体のさまざまな戦闘状態に合わせて回転・展開できなければならない。さらに、フィギュア本体が自重で後ろに倒れないよう、十分に軽量である必要もある。

この構造上の課題は、デザインの独自性でもある。バンダイは直近のゴッドガンダムのリリースにおいて、日輪の実装を「造形と彩色の面での新たな挑戦」と表現している。この挑戦は可動の哲学にも及ぶ。Gガンダムのモビルファイターは、パイロットの身体の動きと機体の動きを正確に同期させる「モビルトレースシステム」を採用している。この架空のシステムは、Gガンダムの機体が武道家のように動くという設計要件に変換される。つまり、METAL BUILDのラインナップの大半を占める軍事用モビルスーツよりも、肩の可動域が広く、股関節の動きが大きく、より深く腰を落とした格闘姿勢が求められるのだ。ダイキャスト製の骨格は、ストライクフリーダムやプロヴィデンスとは異なる可動域を実現しなければならず、それを金属で実現するには関節の形状を根本から見直す必要がある。

■完売が続くGガンダムコレクターの熱量

『機動武闘伝Gガンダム』は、1994年4月から1995年3月までテレビ朝日系列で全49話が放送された。視聴率が低迷していたガンダムシリーズの15周年を記念し、シリーズを再構築する目的で制作された本作は、今川泰宏氏が監督を務めた。今川監督はその後、METAL BUILDにおけるGガンダムの主要なリリースをすべて直接監修している。本作は宇宙世紀を離れ、スペースコロニーが武術大会を通じて政治的紛争を解決し、各国が地球にガンダムファイターを送り込むという「未来世紀」を舞台にした初の別世界線のガンダムシリーズだった。

この設定は当時賛否両論を呼んだが、後年になって高く評価されるようになった。欧米では2002年のToonamiでの放送をきっかけに人気に火がつき、当時の視聴者が成長した現在、高額なプレミアム商品を購入する熱心なコレクター層を形成している。

2025年8月に発売された「ゴッドガンダム＆ゴッドガンダム弐（セカンド）」の需要は明白だった。44,000円という価格設定で、プレミアムバンダイ内の「魂ウェブ商店」での限定販売となった同商品は、2025年3月27日16時（日本時間）に予約受付が開始され、期間内に完売。3月31日に2次受注が開始され、抽選販売による3次受注は4月20日まで受け付けられたが、すべて完売した。商品の発売に際しては、魂ウェブで今川監督の特別インタビューが公開されたが、これは通常のMETAL BUILDでは見られない特別な扱いである。

METAL BUILDにおけるGガンダムの展開は現在、ゴッドガンダム、ゴッドガンダム弐（セカンド）形態、そして監督監修によるデュアルモード変形機構を備えた最新の「ゴッドガンダム＆ゴッドガンダム弐（セカンド）」フィギュアへと拡大しており、新作が発表されるたびにコレクターの熱量を高めている。

■複数のMETAL BUILDを同時展開するバンダイ

今回のGガンダムの予告は、METAL BUILDシリーズにとって異例とも言える活発な時期に行われた。2026年7月27日の「GUNDAM FIGURE SEED PROJECT」ライブ配信で発表された『機動戦士ガンダムSEED』シリーズの大型商品「METAL BUILD ミーティア」は、同日夜に予約受付を開始し、2027年2月発送分の初回生産分がほぼ即完売。7月29日には2次受注（2027年3月発送分）が開始された。今夏初めには「ストライクフリーダムガンダム ＜リバイバル版＞」（38,500円）が出荷され、「TAMASHII NATION 2025」で発表されたバルバトス用拡張パーツ「バルバトス拡張武装セット」（16,500円）も今月発売予定となっている。

今回のGガンダムの発表は、BANDAI SPIRITSが同時に進行させている3つ目の異なる作品群の展開を意味する。これは、同社が一度に1つの作品に集中するのではなく、複数のガンダム世代のコレクターを同時に開拓しようとしているシグナルと言える。

■予約に向けた準備

最近のMETAL BUILD Gガンダムシリーズの傾向を踏まえると、正式な商品名、プロトタイプの画像、仕様、価格などの全貌は、今回の予告から1〜4週間以内に発表されると予想される。これは、バルバトス（2025年11月10日予告、11月12日発表）やゴッドガンダム（2025年2月発表、3月27日予約開始）の際のバンダイの対応と一致している。

価格については、同クラスの最近のMETAL BUILD製品に基づき、38,500円〜55,000円の範囲になると予想される。一般店頭販売かプレミアムバンダイ限定販売かによって購入方法が異なる。一般販売の場合は、あみあみ、BigBadToyStore、ホビーサーチなどの正規国際小売店を通じて購入可能だ。プレミアムバンダイ限定の場合は、日本のプレミアムバンダイのアカウント、または対応する購入代行サービスが必要となる。

過去の完売実績を考慮すると、コレクターは正式発表前に以下の点を準備しておくべきだろう。

まず、プレミアムバンダイのアカウントが準備できているかを確認すること。2025年3月のゴッドガンダムの初回予約は24時間以内に受付終了となった。準備不足は、コレクターが初回予約を逃す最も一般的な理由である。

次に、@gundam_tamashiiや利用している小売店の入荷通知サービスでアラートを設定すること。正式発表が予約開始の引き金となるため、公式アカウントからの通知はメディアの報道よりも数時間早く届く。

そして、現在のシリーズの価格帯に合わせた予算を確保すること。38,500円〜55,000円という価格は、METAL BUILDの新作としては標準的な範囲だが、計画的な購入が必要な大きな出費となる。

■注目ポイントQ&A

●バンダイがMETAL BUILDで予告しているGガンダムの機体は何の可能性が高いですか？

今回の予告画像にある日輪のシルエットと、既存のMETAL BUILD Gガンダムのラインナップを踏まえると、最も可能性が高いのは、新たなカラーリングと完全に展開した日輪エフェクトパーツを備えたゴッドガンダムの「ハイパーモード」または「スーパーモード」のバリエーションです。あるいは、シリーズを代表するライバル機であり、過去の関連商品でも高い人気を誇りながら、まだ同シリーズで商品化されていないマスターガンダムの初のMETAL BUILD化も考えられます。これまでMETAL BUILD化されていないシャイニングガンダムは、驚きは大きいものの十分にあり得る候補です。

●METAL BUILDのGガンダムフィギュアがすぐに完売してしまうのはなぜですか？

プレミアムバンダイの限られた予約期間、シリーズ特有の複雑な設計、他のガンダムシリーズにはない真正性をもたらす今川泰宏監督の直接監修、そして日本の生産枠を争う大規模な海外コレクター層の存在が組み合わさり、初期供給を上回る構造的な需要を生み出しているためです。44,000円の「ゴッドガンダム＆ゴッドガンダム弐（セカンド）」は、2025年3月から4月にかけて実施された3度の受注（3次は抽選販売）がすべて完売しました。最近のGガンダムのMETAL BUILD製品は、海外プラットフォームの二次流通市場で一貫して小売価格を上回って取引されています。

●METAL BUILDは通常のガンダムのプラモデルと何が違うのですか？

METAL BUILDは組み立て・塗装済みのフィギュアであり、ダイキャスト製の金属骨格を内部に採用しているため、スナップフィット式のプラスチックキットでは実現できない重厚感と関節の安定性を備えています。通常のHG（ハイグレード）やMG（マスターグレード）のプラモデルは組み立てや任意の塗装が必要ですが、METAL BUILDは箱から出してすぐに飾ることができ、交換用のアクセサリーやエフェクトパーツも付属しています。その代わり、価格はMGの数倍となる約38,500円〜55,000円に設定されており、多くがプレミアムバンダイ限定販売となるため入手難易度も高くなっています。

●今回のGガンダムの予告は、Gガンダム32周年などの記念日と関係があるのでしょうか？

バンダイは今回の発表のタイミングについて理由を明言していません。注目すべきは、2026年8月5日が、北米のToonamiでGガンダムの放送が開始された2002年8月5日から24周年にあたるという点です。バンダイは新作がMETAL BUILDであることを確認しましたが、記念日との関連については言及していません。この日付が意図的なものか偶然かは不明ですが、METAL BUILD Gガンダムの日本国外最大の市場であるアメリカのコレクター層にとって、この日が持つ意味は小さくありません。

元記事: G Gundam Gets Next METAL BUILD Entry: Bandai Teases Die-Cast Sun-Halo Figure