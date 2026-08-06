『九人目のジェダイ』のライトセーバーは科学で説明できる？ 色と長さが変わる仕組みを真面目に検証

8月5日、Disney+で全8話が一挙配信された『スター・ウォーズ：ビジョンズ／九人目のジェダイ（The Ninth Jedi）』は、ライトセーバーについて興味深い設定を提示している。鉱物であるカイバー・クリスタルが使い手の心やフォースに反応し、刃の色と長さを変えるというものだ。

これは現実の科学で実証された仕組みではない。ただし、圧電効果、生体信号、発光スペクトル、プラズマ制御といった既存の現象を組み合わせれば、部分的な類推は可能である。神山健治総監督とProduction I.Gが描いた設定を、科学的に説明できる部分と作品世界内に特有の概念に分けて考えてみよう。

■ジーマのライトセーバーが実際に行っていること

作中、伝説的なセーバースミスであるジーマは、特殊な調整を施したカイバー・クリスタルを使ってライトセーバーを作る。固定された色の刃を生み出すのではなく、使い手の資質やフォースに反応し、その時々の状態に応じて刃の色や長さが変化するのだ。

シスに傾いた使い手の信念が揺らげば、赤い刃が紫へと変化する。正式な訓練を受けておらず、フォースとのつながりが弱いカーラが起動すると、当初は無色で短い刃が現れ、その力の成長に伴って長くなる。ジーマ自身は、過去の重大な行為を反映するかのように銀色の刃を持つ。

これは、ほかのスター・ウォーズ作品におけるカイバー・クリスタルの描写とは異なる。従来の設定では、シスは苦痛や支配を通じてクリスタルを「ブリード」させ、赤く変色させる。アソーカ・タノは、ブリードされたクリスタルを浄化して白い刃を得た。一方、ジーマが作るライトセーバーは、使い手の状態を継続的に反映する動的な装置として描かれている。

ここで検討すべきなのは、この仕組みを現実の物理現象にどこまで対応させられるかである。

■カイバー・クリスタルの科学：トルマリンが教えてくれること

カイバー・クリスタルを現実の鉱物と比較する場合、候補の1つとなるのがトルマリンである。トルマリンは組成に応じて青、緑、赤、ピンク、黄、黒、無色など、さまざまな色で産出される結晶性ホウケイ酸塩鉱物だ。

トルマリンは圧電性を持つ。結晶に一定方向の機械的な力を加えると、内部の電荷分布が変化し、表面に電位差が生じる。また、温度変化によって電荷が生じる焦電性も備えている。

ピエール・キュリーとジャック・キュリーは1880年、石英やトルマリン、ロッシェル塩を用いて圧電効果を実証した。機械的な応力と電気信号を相互に変換できるという原理は、現在ではセンサー、アクチュエーター、発振器などに利用されている。

ただし、圧電結晶そのものが皮膚の電気伝導度や感情を読み取るわけではない。握力や圧力分布は圧電センサーで検出できるが、皮膚コンダクタンスを測定するには通常、皮膚に接触する電極と測定回路が必要になる。したがって、カイバー・クリスタルを現実の装置に置き換えるなら、結晶単体ではなく、複数のセンサーと信号処理装置を組み合わせたシステムとして考える必要がある。

■皮膚の反応が信号になる仕組み

人体では、心臓や脳、筋肉、神経の活動に伴って測定可能な電気信号が生じている。心臓の電気活動は心電図、脳の活動は脳波として観察できる。磁場を測定する心磁図や脳磁図といった技術も存在する。

ライトセーバーの柄で比較的測定しやすいと考えられるのが、皮膚電気活動である。緊張や興奮によって交感神経が活動すると汗腺の状態が変わり、皮膚の電気伝導度も変化する。この現象は、ガルバニック皮膚反応や皮膚コンダクタンス反応と呼ばれる。

センサーを柄に組み込めば、握力、皮膚コンダクタンス、脈拍、体温などを同時に測定することは原理上可能だろう。それらを使って、使い手の覚醒度や緊張状態を推定する装置も想定できる。

しかし、皮膚コンダクタンスから「恐怖」「疑念」「決意」「正義感」といった感情や道徳的判断を一意に識別することはできない。同じ生理反応が異なる感情や状況で現れるうえ、個人差や環境の影響も大きいためだ。ポリグラフ検査も、虚偽そのものを直接検出する装置ではなく、質問に対する生理反応を記録するものにすぎない。

したがって、ライトセーバーが使い手の心やフォースを読み取るという中心的な部分は、現実の生体センシングを大きく超えたフィクションである。現実の科学が説明できるのは、身体反応を何らかの電気信号へ変換するところまでだ。

■刃の色が心やフォースを反映する理由：発光とプラズマ物理学

発光する気体やプラズマの色には、それを構成する原子や分子の発光スペクトルが関係する。原子内の電子が熱や放電によって励起され、低いエネルギー状態へ戻る際、その元素に固有の波長の光を放出する。

花火の色が元素によって変わるのもこのためだ。ストロンチウム化合物は赤、バリウム化合物は緑、銅化合物は青から青緑の発色に利用される。ただし、実際の発光色は元素だけでなく、化合物の種類、温度、圧力、電離状態などにも左右される。

ライトセーバーの刃をプラズマに似たものと仮定すれば、供給する物質の組成や励起条件を変えることで、色を変化させる仕組みは想像できる。センサーが検出した信号を制御装置へ送り、異なる発光材料や発光機構を選択させるという構成だ。

一方、同じ物質に加える電圧だけを変えれば、赤、青、緑、紫へと自在に切り替わるとは限らない。色の変化には、発光する元素や化合物、あるいは光学フィルターなど、別の制御機構が必要になる可能性が高い。

刃の長さについても同様である。プラズマは通常、空気中で一定の長さの棒状に静止せず、周囲へ拡散する。磁場によってプラズマを制御する技術は存在するが、ライトセーバーのように片側だけを固定し、先端を空中で明確に止めた高温プラズマの刃は実現されていない。

仮に架空の磁場閉じ込め技術が存在するなら、駆動電流や磁場の形状を変更して刃の長さを調節するという説明は考えられる。しかし、これは現実の装置から直接導けるものではなく、スター・ウォーズ世界の未知の技術を前提とした推測である。

ジーマの「調整」を、精密な圧電デバイスやセンサーの較正に例えることもできる。現実の装置では、センサーの特性を測定し、入力信号と出力の関係を補正する。最初の使用者に合わせて基準値を登録する仕組みなら、使い手ごとの個人差をある程度吸収できるだろう。

ただし、結晶に事前に応力を加えるだけで、特定の人物の道徳的傾向を判定できるようになるわけではない。「ブリード」を不可逆的な結晶欠陥、「浄化」を熱処理による欠陥修復に例えることも、あくまで比喩的な説明である。結晶格子の変化がライトセーバーの色を決定することを示す現実の物理的根拠はない。

■カイバー・クリスタルの同調は機能するのか：科学が実際に語ること

結論から言えば、カイバー・クリスタルによる同調を、現実の科学だけで再現することはできない。握力、皮膚コンダクタンス、脈拍、体温といった生体情報を測定し、それに応じて光の色や出力を変える装置なら、既存技術の組み合わせで試作できる可能性がある。使用者ごとに基準値を登録し、個人差を補正することも可能だろう。

しかし、生体信号からジェダイとシス、善と悪、正当な決意と復讐心を判別することは別問題である。道徳的判断は単一の生理指標では表現できず、文化、経験、状況、本人の解釈などにも左右される。

また、ライトセーバーのような限定された長さのプラズマ刃を安全かつ安定して形成する技術も存在しない。色の変化を発光スペクトルだけで説明するモデルにも、発光物質の組成をどう切り替えるのかという課題が残る。

したがって、この設定は「各段階が実証済みの物理現象でつながっている」というより、複数の実在技術を想像力によって接続した、科学的な着想を持つフィクションと表現するのが適切だ。それでも、ライトセーバーの色を単なる所属表示ではなく、使い手の内面を可視化する装置として扱った点は、本作の大きな特徴である。

■銀色が意味するもの：正当化された暴力の倫理

本作には、ライトサイドの青や緑、ダークサイドの赤だけでは整理できない銀色の刃が登場する。作中では「無の状態」と説明され、光と闇の中間というより、どちらにも単純には分類できない心理状態として描かれている。

ジーマの刃は、過去にマスターを殺したことと結び付いて銀色になった。作中では、その行為に一定の事情や正当性があったことが示唆される。カーラの刃も敵への復讐によって銀色へ変わり、その後、殺すことをやめる決意を取り戻すと緑へ戻る。

ただし、銀色を「正当な理由で人を殺した者を示す色」と一義的に定義するのは慎重であるべきだ。カーラの場合は復讐心が関係しており、ジーマの場合とは動機が同一ではない。共通しているのは、光と闇の単純な二分法では整理できない状態に置かれたという点だろう。

この描写は、正当化された暴力をめぐる倫理的問題と重ねて読むことができる。西洋哲学における正戦論は、正当な権威、正当な理由、正しい意図、比例性、最後の手段などの条件から、武力行使が許容される場合を検討してきた。

銀色の刃は、その議論を直接表す公式な記号と断定することはできないものの、暴力を用いた者が必ずしもダークサイドへ堕ちるわけではない一方、以前とまったく同じ状態でもいられないという葛藤を視覚化している。

ジョナサン・ハイトらが発展させた道徳基盤理論も、この葛藤を考える補助線になる。同理論では、人間の道徳判断をケアと危害、公正と欺瞞、忠誠と背信、権威と転覆、神聖と堕落、自由と抑圧といった複数の基盤から捉える。

もっとも、ジェダイやシスを特定の道徳基盤へ直接対応させたり、銀色の使い手が最も認知的に複雑な立場にあると評価したりする部分は、作品の公式設定や道徳基盤理論そのものから導かれる結論ではない。あくまで作品を読み解くための解釈である。

ジョシュア・グリーンの道徳判断に関する二重過程的な説明も、別の見方を提供する。結果にかかわらず守るべき規則を重視する判断と、より大きな害を防ぐために一定の害を許容する帰結主義的判断との対立である。

カーラの刃が銀色から緑へ戻る展開は、暴力によって目的を達成しようとする状態から、自らに再び制約を課す状態へ戻った物語と読むことができる。ただし、これも作品に対する哲学的解釈であり、制作側が特定の倫理理論を設定として採用したことを示すものではない。

本作が描いているのは、フォースの使い手が光か闇かのどちらかへ瞬時に分類されるのではなく、行為、動機、後悔、決意によって揺れ動く姿だ。銀色の刃は、その複雑さを観客に一目で伝える視覚的な装置として機能している。

■戦士の伝統が破壊されたときに何が起こるのか

『スター・ウォーズ：ビジョンズ／九人目のジェダイ』の舞台は、帝国軍も反乱軍も消え、ジェダイもシスも姿を消した戦乱の銀河である。多田俊介監督は、本編との直接的なつながりを持たない一方、「スター・ウォーズ」の世界における約200年後という設定イメージで制作したと説明している。

これは『スカイウォーカーの夜明け』から厳密に1000年後と確定した設定ではない。本作は正史の人物や家系を継承せず、新たなルーク、レイア、ハン・ソロに相当する魅力的な人物を作ることを目指した作品である。

この銀河では、ライトセーバーを作る技術も失われつつある。ジェダイ騎士団の復活を目指すジューロが、散り散りになったフォース感応者を集めようとする取り組みは、失われた制度や知識を再構築する試みといえる。

歴史上、戦争や宗教的弾圧、政治運動などによって文書や技術体系が失われた例は数多い。知識の一部を持つ個人や集団が残っていれば再建できる可能性はあるが、文書だけでは回復できない技能も存在する。

マイケル・ポランニーの暗黙知という概念は、この問題を説明するうえで有用だ。職人技や身体技能には、文章や図面だけでは完全に伝えられず、実践を通じて師から弟子へ受け継がれるものがある。ジーマが銀河で唯一ライトセーバーを作れるセーバースミスとして描かれていることは、彼の知識が失われれば技術そのものが断絶しかねないことを意味する。

マックス・ヴェーバーによる支配の正当性の分類も、ジューロが直面する問題を考える枠組みになる。ヴェーバーは、伝統に基づく権威、規則や制度に基づく合法的権威、指導者個人の資質に基づくカリスマ的権威を区別した。

ジェダイ評議会や訓練制度が存在せず、ジェダイの名声も遠い記憶になっている世界では、ジューロの身分や主張を保証する制度がない。呼びかけに応じた候補者が、彼が本物なのか、罠を仕掛けているのか疑うのは当然である。

候補者がライトセーバーを起動し、その色によって状態を明らかにする場面は、単なる見せ場ではない。信頼できる認証機関が存在しない世界において、ライトセーバーそのものが一種の本人確認装置として使われているのだ。

■Production I.Gと神山健治が手掛ける意味

『スター・ウォーズ：ビジョンズ／九人目のジェダイ』は、神山健治が総監督、多田俊介が監督を務め、Production I.Gがアニメーション制作を担当した日本発の長編アニメシリーズである。

Production I.Gにつながる会社は1987年に設立され、のちに現在の社名となった。社名の「I.G」は創業に関わった石川光久と後藤隆幸の姓の頭文字に由来する。

同社は『GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊』や『攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX』をはじめ、意識、身体、ネットワーク、アイデンティティといった問題を扱う作品を送り出してきた。ただし、それが同社の全作品に共通する単一の「設立理念」であると断定することはできない。

神山が監督した『攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX』では、個人の行動が模倣や情報の連鎖によって集団的な現象へ発展する「スタンド・アローン・コンプレックス」が重要な主題になった。中央の指揮者がいなくても、システム全体が意志を持つかのように振る舞うという問いである。

『九人目のジェダイ』では、この関心が別の形で現れる。フォースはネットワーク化されたデータではないが、生きるものを結び付ける場として描かれる。カイバー・クリスタルが使い手の内面を物理的な色へ変換する設定は、物質が意識に反応できるかという『攻殻機動隊』にも通じる問いとして読むことができる。

もっとも、制作側がカイバー・クリスタルを『攻殻機動隊』のシリコンや電脳に直接対応させたと公式に説明したわけではない。この類似は作品間のテーマを比較した解釈である。

ジューロの呼びかけに応じる、特定の組織や師を持たないジェダイは、日本の時代劇における浪人を連想させる。浪人とは主君を失った、または主君を持たない武士を指す。武術を身に付けながら、それを位置付ける制度や共同体を失った存在だ。

ただし、神山が黒澤明や小林正樹の作品を見て育ち、この登場人物たちを意図的に浪人として設計したとする記述には、確認できる直接的な根拠がない。スター・ウォーズ自体が日本映画や日本文化から影響を受けていること、本作が日本のアニメーション制作会社によって作られていることを踏まえた批評的な連想として扱うべきだろう。

神山は、少年時代に『スター・ウォーズ／新たなる希望』を見た際、ライトセーバーはジェダイにしか使えず、その色は持ち主のフォースを示すものだと思っていたと語っている。その後、ハン・ソロがライトセーバーを使う場面を見て自分の理解が違っていたと気付き、その時の発想を本作の設定へ生かしたという。

この制作背景は、心やフォースに反応して色が変わるライトセーバーが、物理学から考案された設定ではないことも示している。出発点は、神山が子どものころに抱いたライトセーバーへのイメージであり、科学的な説明は後から重ねられる解釈なのである。

■これは正史（カノン）なのか？

『スター・ウォーズ：ビジョンズ』の各作品は、基本的に正史の連続性に縛られず、クリエイターが独自の解釈でスター・ウォーズを描く企画である。『スター・ウォーズ：ビジョンズ／九人目のジェダイ』も、正史の人物や家系を直接引き継ぐ作品としては制作されていない。

多田俊介監督も、本作にはスター・ウォーズ本編と地続きになっている部分がなく、正史の設定を継承する人物も登場しないと説明している。一方で、ライトセーバーをはじめとするスター・ウォーズの基本的な造形や世界観は共有されている。

したがって、銀色のライトセーバーや、使い手の心とフォースに反応して色と長さが変わる仕組みを、正史全体に適用される新設定として扱うべきではない。ジーマの技術や本作の政治状況も、『九人目のジェダイ』独自の世界を構成する要素である。

正史との整合性を取る必要がないからこそ、光と闇の二分法に収まらない銀色の刃や、ライトセーバーを信頼の判定装置として使う発想を自由に展開できる。この創作上の自由は、『ビジョンズ』という企画の大きな特徴だ。

なお、『村の花嫁』を原作とする次の『Visions Presents』長編シリーズや、その配信日が正式に発表された事実は、2026年8月6日時点で確認できない。『村の花嫁』には『スター・ウォーズ：ビジョンズ Volume 3』で続編短編『The Lost Ones』が制作されているが、それを『九人目のジェダイ』に続く長編シリーズと混同すべきではない。

■注目ポイントQ&A

●『九人目のジェダイ』における銀色のライトセーバーは何を意味していますか？

銀色の刃は、作中で「無の状態」と表現されています。ライトサイドに完全に同調した状態でも、ダークサイドに完全に堕ちた状態でもない、複雑な心理や葛藤を表すものと考えられます。ジーマとカーラでは銀色に変化した状況や動機が異なるため、「正当な殺人をした者の色」と一義的に定義するのは適切ではありません。正戦論や道徳心理学と結び付ける説明は、作品を読み解くための哲学的解釈です。

●ライトセーバーの刃の色の科学には現実的な根拠がありますか？

発光する気体やプラズマの色が、元素の発光スペクトルや温度、電離状態などによって変わることには科学的根拠があります。ただし、結晶に加わる電圧だけでライトセーバーの色を自在に切り替えられるとは限りません。発光物質の組成を変える仕組みや、別の光学的制御が必要になる可能性があります。また、限定された長さのプラズマ刃を空中に安定して形成する技術も実現していません。

●なぜProduction I.Gと神山健治は『九人目のジェダイ』を制作したのですか？

神山健治は2021年の短編『九人目のジェダイ』で監督と脚本を務め、長編シリーズでは総監督を担当しました。監督は多田俊介です。神山は、子どものころにライトセーバーの色を持ち主のフォースの色だと思っていた経験が、本作独自のライトセーバー設定の出発点になったと説明しています。Production I.Gが制作してきた作品に見られる意識、身体、アイデンティティの主題と関連付けることもできますが、これは批評的な解釈であり、公式に示された制作理由そのものではありません。

●アニメ『九人目のジェダイ』はスター・ウォーズの正史（カノン）の一部ですか？

正史の連続性を引き継ぐ作品ではありません。『スター・ウォーズ：ビジョンズ』は、各スタジオが正史に縛られず、独自の美学や発想でスター・ウォーズを描く企画です。多田俊介監督も、本作には正史本編と直接地続きになっている部分がなく、ルークの子孫など正史の人物や家系を引き継ぐ登場人物はいないと説明しています。銀色のライトセーバーや動的なクリスタル同調システムも、本作独自の設定として捉える必要があります。

元記事: The Ninth Jedi Makes the Only Coherent Lightsaber Physics Argument in Star Wars History