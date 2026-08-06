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8月6日日本国債市場：債券先物は127円35銭で取引終了
記事提供元：フィスコ
*15:37JST 8月6日日本国債市場：債券先物は127円35銭で取引終了
[今日のまとめ]
＜円債市場＞
長期国債先物2026年9月限
寄付127円09銭 高値127円42銭 安値127円07銭 引け127円35銭
2年 1.550％
5年 2.017％
10年 2.757％
20年 3.638％
6日の債券先物9月限は127円09銭で取引を開始し、127円35銭で引けた。
＜米国債概況＞
2年債は4.20％、10年債は4.62％、30年債は5.17％近辺で推移。債権利回りは上昇。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は3.11％、英国債は4.89％、オーストラリア10年債は4.92％、NZ10年債は4.65％近辺で推移。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・15:00 独・製造業受注(6月) 予想1.0％ 前回1.9％
・16:00 スイス・失業率(7月) 予想3.0％ 前回2.9％
・18:00 欧・ユーロ圏小売売上高(6月) 予想0.1％ 前回0.2％
・21:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 前回19.7万件
・23:00 米・卸売在庫(6月) 前回0.3％
・28:00 メキシコ・中央銀行が政策金利発表 前回6.50％
・欧・欧州中央銀行(ECB)経済報告
海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》
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