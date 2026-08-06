*14:51JST 日経平均は694円安、企業決算や米経済指標に関心

日経平均は694円安（14時50分現在）。日経平均寄与度では、東エレク＜8035＞、アドバンテスト＜6857＞、ソフトバンクG＜9984＞などがマイナス寄与上位となっており、一方、ファーストリテ＜9983＞、バンナムHD＜7832＞、オムロン＜6645＞などがプラス寄与上位となっている。セクターでは、非鉄金属、電気機器、ガラス土石製品、金属製品、精密機器が値下がり率上位、繊維製品、医薬品、水産・農林業、食料品、その他製品が値上がり率上位となっている。

日経平均は徐々に下げ渋っている。今日はこの後、大和ハウス（1925）、エムスリー（2413）、味の素（2802）、富士フイルム（4901）、TOWA（6315）、ダイフク（6383）、任天堂（7974）、オリックス（8591）、マネックスG（8698）、住友不（8830）ソフトバンクG（9984）、JX金属（5016）、名村造船（7014）、レーザーテック（6920）などが決算発表を予定している。米国では今晩、週間の米新規失業保険申請件数、4-6月期の米労働生産性指数、6月の米卸売在庫・売上高が発表される。《SK》