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出来高変化率ランキング（14時台）～東海カーボン、東計電算などがランクイン
*14:44JST 出来高変化率ランキング（14時台）～東海カーボン、東計電算などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [8月6日 14:15 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜4746＞ 東計電算 314100 179778 309.7% -0.0075%
＜7094＞ NexTone 463600 67267.88 285.94% 0.1686%
＜3103＞ ユニチカ 21859700 2644519.84 239.78% 0.1456%
＜5480＞ 冶金工 488600 302661.3 239.29% 0.1313%
＜3036＞ アルコニックス 865600 418893.52 213.61% 0.1376%
＜1909＞ 日本ドライ 333400 201858.8 208.13% 0.0054%
＜6433＞ ヒーハイスト 459600 67605.54 207.69% 0.0529%
＜4471＞ 三洋化 541600 497226.6 194.66% 0.1447%
＜5602＞ 栗本鉄 1077700 322010.34 187.35% 0.0994%
＜2484＞ 出前館 1663200 43660.92 175.49% -0.0413%
＜4968＞ 荒川化学 1140700 609833.4 161.56% 0.0483%
＜5301＞ 東海カーボ 6786500 3180545.89 160.37% 0.0952%
＜1593＞ MXS400 11479 106905.97 144.88% -0.001%
＜4548＞ 生化学 469500 86733.9 144.1% -0.044%
＜6645＞ オムロン 5539900 9197662.62 142.52% 0.1573%
＜8075＞ 神鋼商 239500 194077.28 133.77% 0.0522%
＜4385＞ メルカリ 4076100 5875531.26 130.58% 0.1213%
＜1982＞ 日比谷 388900 336835 128.71% 0.043%
＜9619＞ イチネンHD 116500 92919.62 127.46% 0.0799%
＜3101＞ 東洋紡 2669000 1252275.22 125.41% -0.0378%
<3395> サンマルクHD 359200 253484.82 119.41% -0.0508%
<4452> 花王 9028100 10666048.26 115.94% 0.1138%
<472A> ミラティブ 408100 82088.26 113.5% 0.0128%
<2512> NF外債ヘ 95250 38328.616 110.9% -0.0002%
<4483> JMDC 801800 868337.78 109.41% 0.1254%
<3402> 東レ 13072800 5427010.89 109.39% 0.0862%
<8151> 東陽テク 372600 254636.94 105.54% 0.0014%
<8056> BIPROGY 1617200 2418075.42 102.67% -0.1192%
<1926> ライト工 369100 530692.4 101.71% 0.0215%
<4477> BASE 1833400 197288.36 100.17% -0.0688%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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