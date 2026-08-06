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出来高変化率ランキング（14時台）～東海カーボン、東計電算などがランクイン

2026年8月6日 14:44

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記事提供元：フィスコ

*14:44JST 出来高変化率ランキング（14時台）～東海カーボン、東計電算などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[8月6日　14:15　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜4746＞ 東計電算　　　　　 314100 　179778　 309.7% -0.0075%
＜7094＞ NexTone　　　463600 　67267.88　 285.94% 0.1686%
＜3103＞ ユニチカ　　　　　　21859700 　2644519.84　 239.78% 0.1456%
＜5480＞ 冶金工　　　　　　　488600 　302661.3　 239.29% 0.1313%
＜3036＞ アルコニックス　　　865600 　418893.52　 213.61% 0.1376%
＜1909＞ 日本ドライ　　　　　333400 　201858.8　 208.13% 0.0054%
＜6433＞ ヒーハイスト　　　　459600 　67605.54　 207.69% 0.0529%
＜4471＞ 三洋化　　　　　　　541600 　497226.6　 194.66% 0.1447%
＜5602＞ 栗本鉄　　　　　　　1077700 　322010.34　 187.35% 0.0994%
＜2484＞ 出前館　　　　　　　1663200 　43660.92　 175.49% -0.0413%
＜4968＞ 荒川化学　　　　　　1140700 　609833.4　 161.56% 0.0483%
＜5301＞ 東海カーボ　　　　　6786500 　3180545.89　 160.37% 0.0952%
＜1593＞ MXS400　　　　11479 　106905.97　 144.88% -0.001%
＜4548＞ 生化学　　　　　　　469500 　86733.9　 144.1% -0.044%
＜6645＞ オムロン　　　　　　5539900 　9197662.62　 142.52% 0.1573%
＜8075＞ 神鋼商　　　　　　　239500 　194077.28　 133.77% 0.0522%
＜4385＞ メルカリ　　　　　　4076100 　5875531.26　 130.58% 0.1213%
＜1982＞ 日比谷　　　　　　　388900 　336835　 128.71% 0.043%
＜9619＞ イチネンHD　　　　116500 　92919.62　 127.46% 0.0799%
＜3101＞ 東洋紡　　　　　　　2669000 　1252275.22　 125.41% -0.0378%
<3395> サンマルクHD　　　359200 　253484.82　 119.41% -0.0508%
<4452> 花王　　　　　　　　9028100 　10666048.26　 115.94% 0.1138%
<472A> ミラティブ　　　　　408100 　82088.26　 113.5% 0.0128%
<2512> NF外債ヘ　　　　　95250 　38328.616　 110.9% -0.0002%
<4483> JMDC　　　　　　801800 　868337.78　 109.41% 0.1254%
<3402> 東レ　　　　　　　　13072800 　5427010.89　 109.39% 0.0862%
<8151> 東陽テク　　　　　　372600 　254636.94　 105.54% 0.0014%
<8056> BIPROGY　　　1617200 　2418075.42　 102.67% -0.1192%
<1926> ライト工　　　　　　369100 　530692.4　 101.71% 0.0215%
<4477> BASE　　　　　　1833400 　197288.36　 100.17% -0.0688%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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