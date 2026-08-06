*14:18JST ジーデップ：ソフトバンク「AIデータセンターGPUサーバー」の販売パートナー契約

ジーデップ・アドバンス＜5885＞は、ソフトバンクが提供するクラウドサービス「AIデータセンターGPUサーバー」の販売パートナー契約を締結した。同サービスは、ソフトバンクが国内に構築する大規模なNVIDIA GB200 NVL72クラスターを基盤とし、GPU計算リソースを国内データセンターで運用・提供するもの。今回の提携は、ジーデップ・アドバンスが中長期的に目指す「データ主権を意識したオンプレミスとクラウドのハイブリッドAI基盤」実現に向けた第一歩と位置づけられている。

背景には、生成AI・LLMの急速な普及によるAI計算需要の爆発的拡大があり、経済産業省の試算をもとにした分析では2030年に必要な計算能力は1,960エクサFLOPSに達するとされる。一方、多くの企業が海外クラウドに依存する現状は、情報セキュリティやガバナンス、各国法規制対応の観点でリスクを抱えており、機密性の高いデータはオンプレミス、大規模学習やバースト的需要は国内クラウドGPUで対応する「ハイブリッド利用」が有力な解決策になるとしている。

ジーデップ・アドバンスの強み（および強みになり得ること）として、（1）オンプレミス実績を基盤としたハイブリッド提案力、（2）日本初となったNVIDIA認定Eliteパートナー・AI Factory Specialization認定による技術優位性、（3）研究機関・大学・製造業・金融・製薬等の幅広い顧客基盤、（4）PoCから本番運用までの伴走支援、（4）時間貸しと専有プランを組み合わせたスケーラビリティと投資効率の両立を挙げることができる。

想定ユースケースはLLM開発、自動運転、AI創薬、材料開発DX、科学技術計算などとなろう。また、今回の提携は新たな収益源(クラウド再販マージン、周辺の構築・運用支援サービス)を作る動きとなり、大型開発という即時の収益貢献はもちろん、リカーリングの積み増しとして中長期的に効いてくる可能性が高い。《YS》