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出来高変化率ランキング（13時台）～ユニチカ、出前館などがランクイン
*13:43JST 出来高変化率ランキング（13時台）～ユニチカ、出前館などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [8月6日 13:15 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜4746＞ 東計電算 299200 179778 306.08% 0.0045%
＜7094＞ NexTone 252600 67267.88 221.66% 0.1443%
＜5480＞ 冶金工 416700 302661.3 221.32% 0.1414%
＜6433＞ ヒーハイスト 443100 67605.54 203.48% 0.0549%
＜3103＞ ユニチカ 15859600 2644519.84 202.41% 0.1506%
＜3036＞ アルコニックス 727500 418893.52 191.52% 0.1186%
＜4471＞ 三洋化 469200 497226.6 177.04% 0.1486%
＜2484＞ 出前館 1575000 43660.92 168.77% -0.0413%
＜4968＞ 荒川化学 1062000 609833.4 152.87% 0.071%
＜5301＞ 東海カーボ 6142400 3180545.89 148.48% 0.0835%
＜1593＞ MXS400 11171 106905.97 141.47% -0.0039%
＜4548＞ 生化学 441100 86733.9 136.32% -0.0453%
＜6645＞ オムロン 5063300 9197662.62 131.13% 0.1581%
＜9619＞ イチネンHD 107400 92919.62 117.59% 0.0695%
＜8075＞ 神鋼商 204800 194077.28 114.48% 0.0642%
＜1982＞ 日比谷 345100 336835 114.05% 0.0447%
＜4385＞ メルカリ 3478900 5875531.26 110.89% 0.1011%
＜2512＞ NF外債ヘ 94500 38328.616 109.93% -0.0001%
＜3395＞ サンマルクHD 327500 253484.82 108.08% -0.0537%
＜4452＞ 花王 8081900 10666048.26 102.41% 0.1176%
<472A> ミラティブ 350400 82088.26 95.76% 0.0201%
<4483> JMDC 710900 868337.78 94.89% 0.1221%
<6656> インスペック 225800 89773.68 88.60% -0.1305%
<5240> monoAI 2329900 210882.3 87.91% 0.0276%
<8151> 東陽テク 315400 254636.94 85.74% -0.0014%
<8056> BIPROGY 1398400 2418075.42 85.07% -0.1252%
<1926> ライト工 318100 530692.4 84.36% 0.0336%
<9090> AZ－COM丸 1401600 484889.62 83.49% -0.0644%
<4477> BASE 1552200 197288.36 80.69% -0.0655%
<6481> THK 2770300 9870020.34 78.67% 0.0067%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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