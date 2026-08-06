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出来高変化率ランキング（13時台）～ユニチカ、出前館などがランクイン

2026年8月6日 13:43

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記事提供元：フィスコ

*13:43JST 出来高変化率ランキング（13時台）～ユニチカ、出前館などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[8月6日　13:15　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜4746＞ 東計電算　　　　　 　299200 　179778　 306.08% 0.0045%
＜7094＞ NexTone　　 　252600 　67267.88　 221.66% 0.1443%
＜5480＞ 冶金工　　　　　　 　416700 　302661.3　 221.32% 0.1414%
＜6433＞ ヒーハイスト　　　 　443100 　67605.54　 203.48% 0.0549%
＜3103＞ ユニチカ　　　　　 　15859600 　2644519.84　 202.41% 0.1506%
＜3036＞ アルコニックス　　 　727500 　418893.52　 191.52% 0.1186%
＜4471＞ 三洋化　　　　　　 　469200 　497226.6　 177.04% 0.1486%
＜2484＞ 出前館　　　　　　 　1575000 　43660.92　 168.77% -0.0413%
＜4968＞ 荒川化学　　　　　 　1062000 　609833.4　 152.87% 0.071%
＜5301＞ 東海カーボ　　　　 　6142400 　3180545.89　 148.48% 0.0835%
＜1593＞ MXS400　　　 　11171 　106905.97　 141.47% -0.0039%
＜4548＞ 生化学　　　　　　 　441100 　86733.9　 136.32% -0.0453%
＜6645＞ オムロン　　　　　 　5063300 　9197662.62　 131.13% 0.1581%
＜9619＞ イチネンHD　　　 　107400 　92919.62　 117.59% 0.0695%
＜8075＞ 神鋼商　　　　　　 　204800 　194077.28　 114.48% 0.0642%
＜1982＞ 日比谷　　　　　　 　345100 　336835　 114.05% 0.0447%
＜4385＞ メルカリ　　　　　 　3478900 　5875531.26　 110.89% 0.1011%
＜2512＞ NF外債ヘ　　　　 　94500 　38328.616　 109.93% -0.0001%
＜3395＞ サンマルクHD　　 　327500 　253484.82　 108.08% -0.0537%
＜4452＞ 花王　　　　　　　 　8081900 　10666048.26　 102.41% 0.1176%
<472A> ミラティブ　　　　 　350400 　82088.26　 95.76% 0.0201%
<4483> JMDC　　　　　 　710900 　868337.78　 94.89% 0.1221%
<6656> インスペック　　　 　225800 　89773.68　 88.60% -0.1305%
<5240> monoAI　　　 　2329900 　210882.3　 87.91% 0.0276%
<8151> 東陽テク　　　　　 　315400 　254636.94　 85.74% -0.0014%
<8056> BIPROGY　　 　1398400 　2418075.42　 85.07% -0.1252%
<1926> ライト工　　　　　 　318100 　530692.4　 84.36% 0.0336%
<9090> AZ－COM丸　　 　1401600 　484889.62　 83.49% -0.0644%
<4477> BASE　　　　　 　1552200 　197288.36　 80.69% -0.0655%
<6481> THK　　　　　　 　2770300 　9870020.34　 78.67% 0.0067%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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