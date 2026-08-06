*13:16JST AZ-COM丸和ホールディングス---1Qは増収、取扱物量や稼働車輌台数など順調に業容が拡大

AZ-COM丸和ホールディングス＜9090＞は5日、2027年3月期第1四半期（26年4月-6月）連結決算を発表した。売上高が前年同期比6.2%増の586.98億円、営業利益が同28.5%減の21.94億円、経常利益が同37.7%減の20.25億円、親会社株主に帰属する四半期純利益が同23.8%減の15.23億円となった。

物流事業の売上高は前年同期比6.2%増の579.00億円、セグメント利益は同33.2%減の20.09億円となった。主要取引先を中心に取扱物量や稼働車輌台数など順調に業容拡大が図られた一方で、新たな取引先との3PL業務において業務安定化を目的とした人件費の増加、本格稼働を果たした「AZ-COM Matsubushi EAST」をはじめとする物流拠点の再編に係る一時費用が影響した結果、増収減益となった。

その他の売上高は同8.2%増の7.97億円、セグメント利益は同8.8%減の0.80億円となった。ファイズホールディングスにおける情報システム事業及びアズコムデータセキュリティのBPO（ビジネスプロセス・アウトソーシング）に係る新規案件の受注が順調に推移したが、採用等の先行コストが影響した結果、増収減益となった。

2027年3月期通期の連結業績予想については、売上高が前期比8.4%増の2,500.00億円、営業利益が同16.3%増の138.00億円、経常利益が同11.7%増の140.00億円、親会社株主に帰属する当期純利益が同11.4%増の83.00億円とする期初計画を据え置いている。《KT》