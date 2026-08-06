*13:14JST サンマルクホールディングス---1Qはレストラン事業・喫茶事業ともに増収

サンマルクホールディングス＜3395＞は5日、2027年3月期第1四半期（26年4月-6月）連結決算を発表した。売上高が前年同期比2.9%増の220.61億円、営業利益が同42.2%減の5.89億円、経常利益が同41.8%減の5.63億円、親会社株主に帰属する四半期純利益が同45.6%減の2.27億円となった。

新規出店の状況については、当第1四半期連結累計期間中に生麺専門鎌倉パスタ直営店3店舗、ベーカリーレストラン・バケット直営店2店舗、神戸元町ドリア直営店1店舗、京都すし処八八直営店1店舗、牛カツ京都勝牛直営店1店舗、フランチャイズ店1店舗、牛かつもと村直営店1店舗、サンマルクカフェ直営店1店舗をそれぞれ出店（当第1四半期連結累計期間出店数：直営店10店舗、フランチャイズ店1店舗）し、これにより同社グループ全業態の当第1四半期連結会計期間末の合計店舗数は、直営店817店舗、フランチャイズ店54店舗、合計871店舗体制となった。

セグメント別の経営成績については、レストラン事業売上高は147.17億円（前年同期比1.5％増）、営業利益は7.76億円（前年同期比14.6％減）となった。喫茶事業売上高は72.39億円（前年同期比4.3％増）、営業利益は5.13億円（前年同期比27.5％減）となった。

2027年3月期通期の連結業績予想については、売上高は前期比5.2%増の930.00億円、営業利益は同2.9%増の53.00億円、経常利益は同0.8%増の51.00億円、親会社株主に帰属する当期純利益は同7.2%増の29.00億円とする期初計画を据え置いている。《KT》