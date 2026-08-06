*12:29JST 日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は大幅に3日ぶり反落、東エレクが1銘柄で約318円分押し下げ

6日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり143銘柄、値下がり80銘柄、変わらず2銘柄となった。

日経平均は大幅反落。1033.77円安の65266.67円（出来高概算11億4845万株）で前場の取引を終えている。

前日5日の米国株式市場はまちまち。ダウ平均は263.24ドル高の54349.12ドル、ナスダックは221.55ポイント安の26363.44で取引を終了した。主要企業の好決算や対イラン和平合意期待に、寄り付き後、上昇。根強い利上げ観測に長期金利が上昇したほか、航空宇宙・宇宙技術会社スペース・エクスプロレーション・テクノロジーズや半導体メーカーのアドバンスト・マイクロ・デバイセズが重しとなりナスダックは下落に転じた。ダウは終盤にかけ失速も連日過去最高値を更新し、主要指数は高安まちまちで終了した。

米株式市場の動向を横目に、6日の日経平均は404.44円安の65896.00円と反落して取引を開始した。寄り付き後は、米国でナスダックが下落に転じた流れを引き継ぎ、前日急伸した東エレク＜8035＞やアドバンテス＜6857＞など指数寄与度の大きい値がさ半導体株に利益確定の売りが先行した。根強い米利上げ観測を背景とした長期金利の上昇も重荷となるなか、日経平均は時間の経過とともに下げ幅を拡大し、一時65000円を割る水準まで切り下げ、安値圏で前引けを迎えた。

個別では、ファーストリテ＜9983＞、オムロン＜6645＞、キッコーマン＜2801＞、花王＜4452＞、アステラス薬＜4503＞、メルカリ＜4385＞、日東電＜6988＞、豊田通商＜8015＞、ソニーG＜6758＞、良品計画＜7453＞、ニトリHD＜9843＞、住友鉱＜5713＞、トヨタ＜7203＞、トレンド＜4704＞、大塚HD＜4578＞などの銘柄が上昇。

一方、東エレク、ソフトバンクG＜9984＞、アドバンテス、キオクシアHD＜285A＞、イビデン＜4062＞、フジクラ<5803>、TDK<6762>、村田製<6981>、太陽誘電<6976>、レーザーテク<6920>、住友電<5802>、京セラ<6971>、ディスコ<6146>、HOYA<7741>、古河電<5801>などの銘柄が下落。

業種別では、食料品、医薬品、小売業などが上昇した一方で、非鉄金属、電気機器、金属製品などが下落した。

値下がり寄与トップは東エレク＜8035＞となり1銘柄で日経平均を約318円押し下げた。同2位はソフトバンクG＜9984＞となり、アドバンテスト＜6857＞、キオクシアHD＜285A＞、フジクラ<5803>、イビデン＜4062＞、TDK<6762>などがつづいた。

一方、値上がり寄与トップはファーストリテ＜9983＞となり1銘柄で日経平均を約133円押し上げた。同2位はオムロン＜6645＞となり、キッコーマン＜2801＞、花王＜4452＞、アステラス薬＜4503＞、メルカリ＜4385＞、豊田通商＜8015＞などがつづいた。

*11:30現在

日経平均株価 65266.67(-1033.77)

値上がり銘柄数 143(寄与度+555.67)

値下がり銘柄数 80(寄与度-1589.44)

変わらず銘柄数 2



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜9983＞ ファーストリテ 78530 1660 133.55

＜6645＞ オムロン 6911 980 32.85

＜2801＞ キッコーマン 1781.5 187.5 31.43

＜4452＞ 花王 3555 367 24.61

＜4503＞ アステラス製薬 2262.5 103.5 17.35

＜4385＞ メルカリ 4894 484 16.22

＜8015＞ 豊田通商 7400 157 15.79

＜6988＞ 日東電工 3511 91 15.25

＜6758＞ ソニーG 3634 69 11.57

＜7453＞ 良品計画 4402 142 9.52

＜9843＞ ニトリHD 2724.5 104.5 8.76

＜5713＞ 住友金属鉱山 9068 505 8.46

＜4704＞ トレンドマイクロ 6710 243 8.15

＜7203＞ トヨタ自動車 2963 48.5 8.13

<9766> コナミG 20405 215 7.21

<9433> KDDI 2873 16.5 6.64

＜4578＞ 大塚HD 12000 195 6.54

<5301> 東海カーボン 1813.5 191.5 6.42

<2914> JT 7014 189 6.34

<6724> セイコーエプソン 3128 91 6.10

○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜8035＞ 東エレク 55380 -3170 -318.79

＜9984＞ ソフトバンクG 5590 -368 -296.07

＜6857＞ アドバンテ 32610 -1110 -267.91

＜285A＞ キオクシアHD 49420 -4880 -114.51

<5803> フジクラ 4648 -425 -85.48

＜4062＞ イビデン 19060 -1270 -85.15

<6762> TDK 3005 -145 -72.91

<6981> 村田製作所 7164 -665 -53.50

<6976> 太陽誘電 9826 -1339 -44.89

<6920> レーザーテック 43800 -2880 -38.62

<5802> 住友電気工業 2204 -167.5 -22.46

<6971> 京セラ 3786 -80 -21.45

<6146> ディスコ 61150 -2590 -17.36

<7741> HOYA 25060 -840 -14.08

<5801> 古河電気工業 3557 -362 -12.13

<6479> ミネベアミツミ 3762 -334 -11.20

<6361> 荏原製作所 5747 -272 -9.12

<6954> ファナック 6410 -50 -8.38

<5706> 三井金属鉱業 33100 -2280 -7.64

<5333> NGK 5721 -207 -6.94《CS》