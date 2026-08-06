*11:27JST i-plug---2026年7月度主要KPI（速報）の推移

i-plug＜4177＞は5日、新卒オファー型就活サービス「OfferBox」の2026年7月度主要KPI（速報）を発表した。

受注高は、早期定額型の単月が4.52億円(前年同月比2.5％増)、累計では41.13億円(同25.4％増)となった。成功報酬型は、単月が1.38億円（同7.8％増）、累計では3.70億円（同 2.1％減）となった。

早期定額型の受注高については、単月、累計ともに前年同月を上回って推移している。成功報酬型については、決定人数は前年同月を上回って推移しているものの、早期定額型の入社合意枠の消化となる決定が増加していることにより、累計受注高は前年同月比で減少した。

企業登録数（累積）は23,106社（前年同月比9.6％増）となった。学生登録数（累積）は、2027年卒が259,801人（同12.9％増）、2028年卒が139,052人（同19.1％増）となった。

オファー送信数（単月）は、2027年卒が1,629,894件（前年同月比36.6％増）、2028年卒が1,322,438件（同48.3％増）となった。オファー承認数（単月）は、2027年卒が23,033件（同0.5％増）、2028年卒が59,414件（同8.0％増）となった。また、オファー承認数の累計は、2027年卒が772,194件（同20.6％増）、2028年卒が234,962件（同41.8％増）となった。

決定人数（累積）は、2027年卒が6,919人（前年同月比11.4％増）となった。《KT》