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クオールホールディングス ローソンのマチづくり構想「ハッピーローソンタウン」に参画
記事提供元：フィスコ
*11:25JST クオールホールディングス---ローソンのマチづくり構想「ハッピーローソンタウン」に参画
クオールホールディングス＜3034＞は5日、ローソンのマチづくり構想「ハッピーローソンタウン」に賛同し、ハッピーローソンタウンクオール薬局日野高幡台店を出店することを発表した。同社のハッピーローソンタウンへの出店は初めてとなる。ローソンに併設する薬局の出店は2026年9月1日予定。
少子高齢化や人口減少が進む中、地域における医療・介護・生活サービスの継続は大きな社会課題となっている。同社グループは、「あなたの、いちばん近くにある安心」をスローガンに掲げ、全国で薬局を展開してきた。
ハッピーローソンタウンクオール薬局日野高幡台店は、世代を超えて誰もが幸せに暮らせるマチづくり構想「ハッピーローソンタウン」に賛同し出店するものである。コンビニエンスストアと薬局が連携することで、日常生活に寄り添いながら医療・健康・生活を一体的に支える新たな地域拠点として、地域医療への貢献を目指す。
ローソンは2030年までに、全国各地100か所にてハッピーローソンタウンを展開する予定としている。同社グループは、この構想に賛同し、地域に根差した医療・健康サービスを提供することで、住民が安心して暮らせるマチづくりに貢献する。
今後は、ハッピーローソンタウンへの出店を積極的に検討するとともに、ローソンとの連携をさらに深め、買い物・健康・医療を身近な場所でワンストップに提供できる環境づくりを推進する。
同社グループは、地域の住民一人ひとりに寄り添い、誰もが安心して暮らし続けられる地域社会の形成に貢献する。《KT》
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