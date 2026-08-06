*11:23JST クオールホールディングス---調剤薬局の株式取得

クオールホールディングス＜3034＞は5日、2026年8月5日付でMH2(本社：愛知県名古屋市)の株式を100％取得し、グループ化したことを発表した。

同社グループは、「わたしたちは、すべての人の、クオリティ オブ ライフに向きあいます。いつでも、どこでも、あなたに。」を企業理念に掲げ、一貫して医療や健康を支える事業を拡大してきた。中期経営計画に掲げる連結売上高5000億円、営業利益350億円の達成に向け、積極的な新規出店・M＆Aを活用して事業拡大を図っている。

MH2は、愛知県内で3店舗の調剤薬局を運営し、地域のかかりつけ薬局として患者の健康を支えるとともに、在宅医療にも積極的に取り組むなど、名古屋市南部を中心とした地域医療に根差した薬局運営を展開している。

同社グループもまた、地域に密着した「かかりつけ薬局」の実現を重要な経営方針として掲げている。今回のグループ化は、愛知県における事業基盤の強化に加え、地域医療および在宅医療へのさらなる貢献につながるものと判断し、株式取得に至った。

今後は、両社がこれまで培ってきた知見やノウハウに加え、同社グループの人財、ICT、教育体制などの経営資源を最大限に活用することで、地域の人々へより質の高い医療サービスを提供するとともに、さらなる企業価値の向上に努める。《KT》