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出来高変化率ランキング（10時台）～THK、東計電算などがランクイン

2026年8月6日 10:34

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記事提供元：フィスコ

*10:34JST 出来高変化率ランキング（10時台）～THK、東計電算などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[8月6日　10:16　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜4746＞ 東計電算　　　　　 237900 　179778　 287.45% 0%
＜6433＞ ヒーハイスト　　　　336200 　67605.54　 171.14% 0.0456%
＜5480＞ 冶金工　　　　　　　249300 　302661.3　 158.23% 0.1354%
＜3036＞ アルコニックス　　　510300 　418893.52　 145.63% 0.0759%
＜2484＞ 出前館　　　　　　　1128200 　43660.92　 127.79% -0.0482%
＜4968＞ 荒川化学　　　　　　780700 　609833.4　 115.37% 0.0975%
＜2512＞ NF外債ヘ　　　　　93810 　38328.616　 109.04% 0%
＜4471＞ 三洋化　　　　　　　272600 　497226.6　 108.58% 0.1409%
＜5301＞ 東海カーボ　　　　　4391900 　3180545.89　 108.23% 0.1229%
＜1593＞ MXS400　　　　8038 　106905.97　 100.99% -0.0055%
＜9619＞ イチネンHD　　　　79000 　92919.62　 81.48% 0.0816%
＜4548＞ 生化学　　　　　　　274600 　86733.9　 79.49% -0.0426%
＜5240＞ monoAI　　　　2035100 　210882.3　 72.94% 0.0599%
＜6645＞ オムロン　　　　　　2907300 　9197662.62　 64% 0.1434%
＜3395＞ サンマルクHD　　　221400 　253484.82　 62.79% -0.0532%
＜472A＞ ミラティブ　　　　　249600 　82088.26　 57.69% 0.0476%
＜4385＞ メルカリ　　　　　　2102700 　5875531.26　 52.76% 0.1063%
＜4452＞ 花王　　　　　　　　5161600 　10666048.26　 51.08% 0.1138%
＜4483＞ JMDC　　　　　　480900 　868337.78　 50.76% 0.1123%
＜8151＞ 東陽テク　　　　　　226500 　254636.94　 48.8% 0.0111%
<4477> BASE　　　　　　1129500 　197288.36　 45.79% -0.0557%
<9090> AZ－COM丸　　　983900 　484889.62　 45.14% -0.0678%
<6266> タツモ　　　　　　　502500 　1169449.9　 43.1% -0.1526%
<2527> NZAMJリコア　　78342 　76745.512　 40.81% 0.0027%
<8056> BIPROGY　　　901600 　2418075.42　 37.13% -0.1423%
<6481> THK　　　　　　　1805500 　9870020.34　 33.96% 0.0177%
<341A> トヨコー　　　　　　65700 　78623.38　 33.09% -0.0514%
<2526> NZAM400　　　1000 　22085.9　 29.63% 0.0037%
<1926> ライト工　　　　　　184000 　530692.4　 26.97% 0.0296%
<521A> iFFANGゴ　　　89730 　114290.083　 25.22% 0.0118%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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