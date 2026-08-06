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出来高変化率ランキング（10時台）～THK、東計電算などがランクイン
*10:34JST 出来高変化率ランキング（10時台）～THK、東計電算などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [8月6日 10:16 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜4746＞ 東計電算 237900 179778 287.45% 0%
＜6433＞ ヒーハイスト 336200 67605.54 171.14% 0.0456%
＜5480＞ 冶金工 249300 302661.3 158.23% 0.1354%
＜3036＞ アルコニックス 510300 418893.52 145.63% 0.0759%
＜2484＞ 出前館 1128200 43660.92 127.79% -0.0482%
＜4968＞ 荒川化学 780700 609833.4 115.37% 0.0975%
＜2512＞ NF外債ヘ 93810 38328.616 109.04% 0%
＜4471＞ 三洋化 272600 497226.6 108.58% 0.1409%
＜5301＞ 東海カーボ 4391900 3180545.89 108.23% 0.1229%
＜1593＞ MXS400 8038 106905.97 100.99% -0.0055%
＜9619＞ イチネンHD 79000 92919.62 81.48% 0.0816%
＜4548＞ 生化学 274600 86733.9 79.49% -0.0426%
＜5240＞ monoAI 2035100 210882.3 72.94% 0.0599%
＜6645＞ オムロン 2907300 9197662.62 64% 0.1434%
＜3395＞ サンマルクHD 221400 253484.82 62.79% -0.0532%
＜472A＞ ミラティブ 249600 82088.26 57.69% 0.0476%
＜4385＞ メルカリ 2102700 5875531.26 52.76% 0.1063%
＜4452＞ 花王 5161600 10666048.26 51.08% 0.1138%
＜4483＞ JMDC 480900 868337.78 50.76% 0.1123%
＜8151＞ 東陽テク 226500 254636.94 48.8% 0.0111%
<4477> BASE 1129500 197288.36 45.79% -0.0557%
<9090> AZ－COM丸 983900 484889.62 45.14% -0.0678%
<6266> タツモ 502500 1169449.9 43.1% -0.1526%
<2527> NZAMJリコア 78342 76745.512 40.81% 0.0027%
<8056> BIPROGY 901600 2418075.42 37.13% -0.1423%
<6481> THK 1805500 9870020.34 33.96% 0.0177%
<341A> トヨコー 65700 78623.38 33.09% -0.0514%
<2526> NZAM400 1000 22085.9 29.63% 0.0037%
<1926> ライト工 184000 530692.4 26.97% 0.0296%
<521A> iFFANGゴ 89730 114290.083 25.22% 0.0118%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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