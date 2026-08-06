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出来高変化率ランキング（9時台）～オムロン、東海カーボなどがランクイン
*09:57JST 出来高変化率ランキング（9時台）～オムロン、東海カーボなどがランクイン
オムロン＜6645＞がランクイン（9時36分時点）。急伸。前日取引終了後に、27年3月期業績予想を上方修正した。営業利益は800億円（前期比41.7％増）予想。前回予想から29％ほど引き上げた。制御機器事業で、引き続きAI需要の拡大を背景とした半導体業界および二次電池業界向けの設備投資が期初想定から拡大して推移すると見ている。
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [8月6日 9:36 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜6919＞ ケル 25300 9355.54 153.53% 0.0028%
＜7514＞ ヒマラヤ 22400 5981.6 139.29% 0.0011%
＜6433＞ ヒーハイスト 256500 67605.54 138.45% 0.0964%
＜3036＞ アルコニックス 406300 418893.52 116.35% 0.068%
＜2512＞ NF外債ヘ 93760 38328.616 108.97% 0%
＜7422＞ 東邦レマック 21700 3379.84 108.79% 0%
＜2484＞ 出前館 838600 43660.92 92.29% -0.0482%
＜4968＞ 荒川化学 603100 609833.4 84.61% 0.0877%
＜6633＞ CGSHD 5200 697.82 82.71% -0.0151%
＜5480＞ 冶金工 133000 302661.3 79.77% 0.1233%
＜5301＞ 東海カーボ 3404600 3180545.89 78.73% 0.1424%
＜7991＞ マミヤOP 27500 11571.84 71.14% -0.0466%
＜6307＞ サンセイ 50100 11541.72 67.75% -0.0934%
＜4471＞ 三洋化 189100 497226.6 65.29% 0.1254%
＜4548＞ 生化学 232600 86733.9 60.96% -0.0453%
＜8107＞ キムラタン 140400 2178.24 58.98% 0%
＜9619＞ イチネンHD 62500 92919.62 55.76% 0.095%
＜7619＞ 田中商事 3000 1649.62 51.35% 0.0075%
＜5240＞ monoAI 1598700 210882.3 47.29% 0.0967%
<3395> サンマルクHD 173800 253484.82 37.57% -0.0528%
<8151> 東陽テク 196500 254636.94 34.21% 0.0102%
<2526> NZAM 400 1000 22085.9 29.63% 0.0037%
<6678> テクノメディカ 14300 21686.12 26.77% 0.0325%
＜6645＞ オムロン 2021800 9197662.62 26.33% 0.1446%
<4452> 花王 3970700 10666048.26 24.88% 0.1063%
<4483> JMDC 367000 868337.78 24.22% 0.1042%
<2563> iS500米H 793440 211820.993 23.11% -0.0172%
<4477> BASE 895100 197288.36 23.01% -0.0622%
<6276> シリウスV 19700 4682.38 22.15% 0.0032%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《AT》
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