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出来高変化率ランキング（9時台）～オムロン、東海カーボなどがランクイン

2026年8月6日 09:57

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記事提供元：フィスコ

*09:57JST 出来高変化率ランキング（9時台）～オムロン、東海カーボなどがランクイン
オムロン＜6645＞がランクイン（9時36分時点）。急伸。前日取引終了後に、27年3月期業績予想を上方修正した。営業利益は800億円（前期比41.7％増）予想。前回予想から29％ほど引き上げた。制御機器事業で、引き続きAI需要の拡大を背景とした半導体業界および二次電池業界向けの設備投資が期初想定から拡大して推移すると見ている。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[8月6日　9:36　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜6919＞ ケル　　　　　　　 25300 　9355.54　 153.53% 0.0028%
＜7514＞ ヒマラヤ　　　　　　22400 　5981.6　 139.29% 0.0011%
＜6433＞ ヒーハイスト　　　　256500 　67605.54　 138.45% 0.0964%
＜3036＞ アルコニックス　　　406300 　418893.52　 116.35% 0.068%
＜2512＞ NF外債ヘ　　　　　93760 　38328.616　 108.97% 0%
＜7422＞ 東邦レマック　　　　21700 　3379.84　 108.79% 0%
＜2484＞ 出前館　　　　　　　838600 　43660.92　 92.29% -0.0482%
＜4968＞ 荒川化学　　　　　　603100 　609833.4　 84.61% 0.0877%
＜6633＞ CGSHD　　　　　5200 　697.82　 82.71% -0.0151%
＜5480＞ 冶金工　　　　　　　133000 　302661.3　 79.77% 0.1233%
＜5301＞ 東海カーボ　　　　　3404600 　3180545.89　 78.73% 0.1424%
＜7991＞ マミヤOP　　　　　27500 　11571.84　 71.14% -0.0466%
＜6307＞ サンセイ　　　　　　50100 　11541.72　 67.75% -0.0934%
＜4471＞ 三洋化　　　　　　　189100 　497226.6　 65.29% 0.1254%
＜4548＞ 生化学　　　　　　　232600 　86733.9　 60.96% -0.0453%
＜8107＞ キムラタン　　　　　140400 　2178.24　 58.98% 0%
＜9619＞ イチネンHD　　　　62500 　92919.62　 55.76% 0.095%
＜7619＞ 田中商事　　　　　　3000 　1649.62　 51.35% 0.0075%
＜5240＞ monoAI　　　　1598700 　210882.3　 47.29% 0.0967%
<3395> サンマルクHD　　　173800 　253484.82　 37.57% -0.0528%
<8151> 東陽テク　　　　　　196500 　254636.94　 34.21% 0.0102%
<2526> NZAM 400　　1000 　22085.9　 29.63% 0.0037%
<6678> テクノメディカ　　　14300 　21686.12　 26.77% 0.0325%
＜6645＞ オムロン　　　　　　2021800 　9197662.62　 26.33% 0.1446%
<4452> 花王　　　　　　　　3970700 　10666048.26　 24.88% 0.1063%
<4483> JMDC　　　　　　367000 　868337.78　 24.22% 0.1042%
<2563> iS500米H　　　793440 　211820.993　 23.11% -0.0172%
<4477> BASE　　　　　　895100 　197288.36　 23.01% -0.0622%
<6276> シリウスV　　　　　19700 　4682.38　 22.15% 0.0032%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《AT》

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