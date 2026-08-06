*09:05JST 「株式」ADR日本株ランキング～全般売り優勢、シカゴは大阪日中比255円高の65740円

ADR（米国預託証券）の日本株は、対東証比較（1ドル157.69円換算）で、ユニ・チャーム＜8058＞、東京エレクトロン＜8031＞、小松製作所＜6301＞などが下落し、全般売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比255円高の65740円。

米国株式市場はまちまち。ダウ平均は263.24ドル高の54349.12ドル、ナスダックは221.55ポイント安の26363.44で取引を終了した。主要企業の好決算や対イラン和平合意期待に、寄り付き後、上昇。根強い利上げ観測に長期金利が上昇したほか、航空宇宙・宇宙技術会社スペース・エクスプロレーション・テクノロジーズ（SPCX）や半導体メーカーのアドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）が重しとなりナスダックは下落に転じた。ダウは終盤にかけ失速も連日過去最高値を更新し、まちまちで終了。

5日のニューヨーク外為市場でドル・円は157円31銭まで下落後、157円80銭まで上昇し、157円77銭で引けた。米7月ADP雇用統計や7月ISM非製造業景況指数が予想を下回ったほか、トランプ大統領の対イラン協議が順調に進んでいるとの発言やイランとオマーンがホルムズ海峡における航路案で合意したとの発表を受け、米イラン和平合意期待に原油価格下落でドル売りが優勢となった。同時にカシュカリ米ミネアポリス連銀総裁が早期の緩やかな利上げの必要性を主張し下げ止まった。ユーロ・ドルは1.1540ドルまで下落後、1.1559ドルまで上昇し、1.1552ドルで引けた。

NY原油先物9月限は続落（NYMEX原油9月限終値：75.06 ↓0.71）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物9月限は、前営業日比－0.71ドル（－0.94％）の75.06ドルで通常取引を終了した。



「ADR上昇率上位5銘柄」（5日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）6178 (JPPHY) 日本郵政 16.58 2615 258

10.95

4911 (SSDOY) 資生堂 22.90 3611 342 10.4

6

「ADR下落率上位5銘柄」（5日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）6594 (NJDCY) 日本電産 4.06 2561 -224

-8.04

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 2.85 899 -76.9 -7.8

8



■そのたADR（5日）

7203 (TM.N) アイシン精機 14.27 0.00 2250 4

8

8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 5.21 0.06 4108 244

7

8035 (TOELY) 住友商事 10.87 0.21 1714 -6.

5

6758 (SONY.N) TDK 19.70 -0.17 3106 -4

4

9432 (NTTYY) KDDI 18.05 -0.13 2846 -10.

5

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 2.85 -0.28 899 -76.

9

6501 (HTHIY) 日立製作所 34.65 -0.27 5464 -1

2

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 18.09 0.26 5705 -25

3

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 -2.42 4860 15

5

4063 (SHECY) 信越化学工業 19.31 0.05 6090 -7

3

8001 (ITOCY) 丸紅 30.57 -1.15 482 -

4

8316 (SMFG.N) みずほFG 10.70 0.36 8436 -3

4

8031 (MITSY) 東京エレク 182.00 -6.50 57399 -115

1

6098 (RCRUY) リクルートHD 16.00 0.00 12615 -10

5

4568 (DSNKY) 第一三共 16.39 0.39 2585

0

9433 (KDDIY) 関西電力 7.43 -0.18 2343 1.

5

7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 12.45 -0.18 982 -996.

5

8766 (TKOMY) 三井不動産 28.10 -0.20 1477 -4.

5

7267 (HMC.N) スズキ 48.42 -0.32 1909 -1

7

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 21.59 -0.02 6809 -1

6

6902 (DNZOY) ファナック 20.46 -0.13 6453 -

7

4519 (CHGCY) 中外製薬 20.90 -0.30 6591 -9

7

4661 (OLCLY) オリエンランド 18.16 -0.67 2864 3.

5

8411 (MFG.N) オリックス 41.31 1.07 6514 -3

3

6367 (DKILY) ダイキン工業 14.03 -0.08 22124 -14

1

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 16.73 0.17 5276

7

7741 (HOCPY) キヤノン 28.23 -0.05 4452 -

7

6503 (MIELY) 三菱電機 73.78 0.80 5817 -3

1

6981 (MRAAY) 日東電工 21.56 -0.17 3400 -2

0

7751 (CAJPY) 任天堂 11.74 -0.33 7405 -2

3

6273 (SMCAY) SMC 24.00 0.04 75691 -9

9

7182 (JPPTY) 日産自動車 4.20 0.04 331 1.

3

6146 (DSCSY) ディスコ 39.70 -0.30 62603 -113

7

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 12.59 -0.29 1985 -

5

8053 (SSUMY) 三菱商事 29.36 -0.83 4630 -1

1

6702 (FJTSY) 富士通 22.03 0.10 3474 -

9

5108 (BRDCY) ブリヂストン 12.35 0.01 3895 -2

5

6178 (JPPHY) 日本郵政 16.58 3.51 2615 25

8

8002 (MARUY) 三井物産 597.12 -19.45 4708

8

6723 (RNECY) ルネサス 11.77 -1.02 3712 -10

1

6954 (FANUY) 京セラ 24.35 0.32 3840 -2

6

8725 (MSADY) 第一生命HD 24.16 0.21 1905 -8.

5

8801 (MTSFY) 三菱地所 23.86 0.06 3762 -2

2

6301 (KMTUY) 小松製作所 45.15 0.73 7120 -3

7

4901 (FUJIY) 富士フイルム 12.06 0.17 3803 -2

6594 (NJDCY) 日本電産 4.06 -0.14 2561 -22

4

6857 (ATEYY) シスメックス 10.24 0.06 1614 -12.

5

4543 (TRUMY) テルモ 14.45 -0.30 2279 -

9

8591 (IX.N) 大和証券G本社 11.45 0.11 1806 -

5

（時価総額上位50位、1ドル157.69円換

算）《AN》