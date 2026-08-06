アルコニックス、1Q大幅増収増益、通期業績・配当予想を上方修正、非鉄相場高止まりと半導体需要が寄与

(決算速報) アルコニックス<3036>(東証プライム)は8月5日の取引時間中に27年3月期第1四半期連結業績を発表した。大幅増収増益だった。非鉄関連相場の高止まりのほか、一部需要家向けの特需や半導体関連需要の好調推移により、全セグメントが大幅増収増益だった。そして通期の連結業績予想および配当予想を上方修正した。積極的な事業展開で収益拡大基調だろう。株価は上方修正を好感して急伸し、3月の最高値に接近している。上値を試す展開を期待したい。

■27年3月期1Q大幅増収増益、通期業績・配当予想を上方修正

27年3月期第1四半期の連結業績は売上高が前年同期比38.1%増の725億12百万円、営業利益が2.8倍の69億30百万円、経常利益が3.5倍の71億43百万円、親会社株主帰属四半期純利益が4.5倍の56億91百万円だった。

大幅増収増益だった。非鉄関連相場の高止まりのほか、一部需要家向けの特需や半導体関連需要の好調推移により、全セグメントが大幅増収増益だった。なお営業外損益ではデリバティブ評価損益が5億94百万円改善(前期は評価損3億01百万円、当期は評価益2億93百万円)した。特別利益では投資有価証券売却益8億92百万円を計上した。

セグメント別経常利益は、商社流通の電子機能材が3.1倍の27億57百万円、商社流通のアルミ銅が12億95百万円(前年同期は88百万円の損失)、製造の装置材料が17.6倍の15億51百万円、製造の金属加工が40.0%増の15億55百万円だった。

電子機能材はレアメタル取引の増加を主因に62.5%増収となり、増収効果で大幅増益だった。アルミ銅はアルミおよび銅スクラップ取引の増加を主因に37.7%増収となり、増収効果で大幅増益だった。装置材料は北米市場の半導体関連部材・電気設備部材取引の増加を主因に29.1%増収となり、増収効果で大幅増益だった。金属加工は半導体製造装置・実装装置関連部品取引の増加を主因に19.7%増収となり、増収効果で大幅増益だった。

通期の連結業績予想(26年8月5日付で上方修正)は売上高が前期比20.6%増の2650億円、営業利益が50.9%増の147億円、経常利益が56.5%増の140億円、親会社株主帰属当期純利益が64.3%増の92億円としている。前回予想(26年5月15日付の期初公表値、売上高2350億円、営業利益107億円、経常利益100億円、親会社株主帰属当期純利益66億円)に対して、売上高を300億円、営業利益を40億円、経常利益を40億円、親会社株主帰属当期純利益を26億円、それぞれ上方修正した。

配当予想(26年8月5日付で第2四半期末2円、期末3円、合計5円上方修正)は前期比8円増配の95円(第2四半期末47円、期末48円)としている。連続増配で予想配当性向は31.0%となる。

修正後のセグメント別経常利益の計画は、商社流通の電子機能材が前回予想比25億円上方修正して前期比56.5%増の45億円、商社流通のアルミ銅が5億円上方修正して10億円(前期は65百万円の損失)、製造の装置材料が10億円上方修正して2.4倍の35億円、製造の金属加工が前回予想を据え置いて8.0%増の50億円としている。積極的な事業展開で収益拡大基調だろう。

■株価は急伸

株価は上方修正を好感して急伸し、3月の最高値に接近している。上値を試す展開を期待したい。8月5日の終値は3160円、今期予想連結PER(会社予想の連結EPS306円60銭で算出)は約10倍、今期予想配当利回り(会社予想の95円で算出)は約3.0%、前期実績連結PBR(前期実績の連結BPS2635円52銭で算出)は約1.2倍、そして時価総額は約984億円である。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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